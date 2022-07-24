中大醫學院長陳家亮料確診重上萬宗　批各部門應對長新冠卸責

本港疫情反彈，連續多日突破4,000宗確診，中大醫學院院長陳家亮今日（24日）表示，預計會重上逾萬宗水平，提醒市民盡快接種加強劑。陳家亮指，有接近七成康復者出現「長生冠」，透過分析糞便，約兩周可以確認，再對症下藥，但他指政府各部門在應對「長生冠」上權責不清，醫管局稱已有足夠資料應付，衞生署又將責任推向醫管局，認為有需要盡快處理患者康復後的「長生冠」症狀。



中大醫學院院長陳家亮在商台《政好星期天》表示，本港近日單日新增逾4,000宗確診個案，預料在可見將來會重上五位數水平。（資料圖片）

中大醫學院院長陳家亮在商台《政好星期天》表示，本港近日單日新增逾4,000宗確診個案，預料在可見將來會重上五位數水平，他提醒市民不應鬆懈，尤其有長期病人士應盡快接種加強劑，而中大醫院在亦已預留特別病房，隨時協助醫管局接收新冠患者。

透過分析糞便 約兩周後可確認是否患長新冠

陳家亮又指，研究發現，確診患者出現會「長新冠」，有七成多人士在康復後出現多系統、多器官症狀，部份人士不只單一器官，其腸胃亦有不適，也有中央神經問題，例如出現腦霧，「無端端行去洗手間都唔知」。

中大現時有持續為懷疑有「長新冠」症狀的康復者，提供綜合式服務，作為腸胃肝臟科專科醫生，陳家亮指腸道微生態決定了抵禦及防禦病毒的反應，透過分析糞便，大約兩周便可以了解是否患有「長新冠」，而神經系統睡得差，關節痠痛，腸胃問題等，是三種不同形態的微生態，再對症下藥解決個別問題。

不過，現時各部門在應對「長新冠」有互相推卸責任情況，陳家亮指出，「最大問係，過往一段時間同政府不同方面嘅人傾，醫管局話唔關事，已有足夠服務，同衞生署講，又話搵返醫管局，咁係責任誰屬？」

中大正開展有關確診患者康復後出現「長新冠」後遺症的研究，為期3個月，了解「長新冠」對市民身體的影響，相信可有助政府規劃資源運用。

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