確診大廈｜增1616幢　嘉湖山莊多17座上榜　另涉太古城、寶翠園等

疫情高位徘徊，衞生防護中心今日（23日）晚上更新確診大廈名單，再有1,616幢大廈新上榜，單日增加數量較昨日（22日）的473幢急增近2.5倍，過去14日有確診者居住的廈增至9,825幢。港九新界多個大型屋苑均有多座上榜，當中天水圍嘉湖山莊單日有17幢大廈上榜，涉及景湖居、美湖居等多座，太古城亦有7座上榜，有關屋苑過去兩周已有多名住戶染疫。其他確診大廈分涉西半山的寶翠園、西九龍豪宅「The Austin」、何文田半山壹號27號和元朗Grand Yoho等。



▼部份確診大廈▼



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過去14日累計有9825幢大廈有住戶染疫

根據當局周六晚上更新的確診大廈名單，過去14日累計有9,825幢大廈有住戶染疫，現時名單更新至周五，單日有1,616幢新呈報大廈。

太古城新增7座上榜 包括冠天閣、寧安閣等

在港島方面，藍籌屋苑太古城重災，新增7座上榜，包括冠天閣、寧安閣、明宮閣、隋宮閣、雅蓮閣、順安閣、鳳山閣。港島區其他大廈則有西營盤的63 Pokfulam 2 座、學士臺3座、奧卑利街已婚警察宿舍、西半山的寶翠園1、6座、愛敦大廈、雍景臺、中半山的麥當奴大廈、西灣河的嘉亨灣1、2座、柴灣已婚警察宿舍2座、藍灣半島3、5、9座。

美孚新邨、黃埔花園、德福花園均有大廈上榜

九龍區方面，同屬十大藍壽屋苑的美孚新邨、黃埔花園和德福花園均重災，前者單日新增16幢有住戶呈報「中招」，涉及1期百老匯街14-16號、2期吉利徑2-4號、5 期蘭秀道1-3號等，而黃埔花園新增的8座則包括棕櫚苑3、5座、百合苑2座、紅棉苑1座等。

▼7月23日確診大廈名單▼



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「The Austin」2A座及One Homantin 3座入榜

九龍區其他確診大廈則有，九龍站上蓋豪宅屋苑漾日居3座、西九龍紀律部隊宿舍1和2座、香港康得思酒店、西九龍豪宅「The Austin」2A座、Oasis Kai Tak 5座、One Homantin 3座、何文田半山壹號27號、加多利軒、半島豪庭5座、嘉峯匯 1A、2A座、天鑄5座、九龍城督察級警察宿舍B座、港鐵南昌站上蓋的匯璽星鑽匯 、荔枝角曼克頓山3座、順利紀律部隊宿舍6、7、8座等。

新界區方面，天水圍大型屋苑嘉湖山莊單日有17幢大廈上榜，涉及景湖居1、5、9、10和13座、美湖居2座等。新界其他屋苑方面則有，青衣灝景灣2和8座、盈翠半島3和10座、屬於入境事務處員佐級職員宿舍的葵涌盛境居1座、荔景紀律部隊宿舍2和3座、青衣已婚警察宿舍A和B座、元朗Grand Yoho 3和9座、天水圍Wetland Seasons Park 15 。