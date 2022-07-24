強制檢測公告｜新增65幢大廈　海怡半島、映灣園、將軍澳峻瀅上榜

本港新冠肺炎疫情回升，各區亦出現不少確診個案。醫務衞生局周六（23日）發出新一份強制檢測公告，當中有63幢曾有確診者出沒。在18區中，沙田有九幢大廈上榜，為各區之冠，包括沙田水泉澳邨清泉樓、大圍豐盛苑富盛閣、馬鞍山福安花園1座等。觀塘區亦有七幢大廈被納入公告，涉及牛頭角彩盈邨盈安樓、藍田康雅苑荔雅閣及平田邨平信樓等。



另外，青衣青泰苑祥泰閣及香港仔香港仔大道238號南灣御園，因污水樣本檢測呈陽性亦被納入強制檢測公告。公告列明，所有人若在指定時間內曾到訪相關地點，須於周日或下周一（24日或25日）接受核酸檢測。



▼7月23日強制檢測公告▼



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青衣青泰苑祥泰閣及香港仔大道南灣御園因污水陽性上榜

因應多宗陽性檢測個案，有63個指明地方被納入強制檢測公告。另外，因應在青衣及香港仔採集到檢測呈陽性的污水樣本，有兩個指明地方被納入強制檢測公告，分別為青衣青泰苑祥泰閣，以及香港仔香港仔大道238號南灣御園。

其餘上榜大廈則為陽性檢測個案曾到訪的地點，當中以沙田區最重災，上榜大廈包括大圍美田邨美致樓及豐盛苑富盛閣、水泉澳邨樂泉樓及清泉樓、㘭背灣街旭禾苑，以及馬鞍山福安花園1座和錦豐苑錦蓉閣等。將軍澳則有6幢大廈被納入公告，涉及峻瀅7座、茵怡花園5座、健明邨明宙樓，以及將軍澳廣場3A座等。

九龍方面，觀塘區有七幢大廈被納入公告，包括油塘油麗邨卓麗樓及寶珮苑寶瑚閣等。黃大仙上榜大廈則有竹園北邨蕙園樓、黃大仙下二邨龍安樓、彩雲二邨豐澤樓，以及豐盛街紀律部隊宿舍第二座等。

海怡半島怡豐閣、寶馬山道天寶大廈B座上榜

港島則共有七幢大廈被納入公告，分別為黃竹坑南濤閣 2 座、鴨脷洲海怡半島怡豐閣、北角寶馬山道天寶大廈B座，以及柴灣漁灣邨漁進樓等。離島區五幢上榜大廈則是東涌，映灣園賞濤軒 1 座、裕東苑賀東閣，以及逸東一邨清逸樓、舟逸樓和漁逸樓。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 （截至7月24日）▼



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當局表示，三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士無需接受強制檢測。至於須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。換言之，快速抗原測試陰性結果不會獲視作為符合強制檢測要求。

青衣長亨邨重開流動採樣站

另外，政府周日（24日）將於青衣長亨邨重開流動採樣站。位於黃大仙竹園北邨的流動採樣站會延長服務日期至下周一（25日）。另外，多個檢測點設置了派籌機，已取籌的市民可在社區檢測中心網站查看實時籌號排隊狀況。