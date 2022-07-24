陳茂波相信書展等大型展會刺激額外消費需求　造就短期就業機會

本港疫情反彈，確診數字連續三日破4,000宗。財政司司長陳茂波今日（24日）發表網誌表示，在防疫原則下，大部分社會及經濟活動仍謹慎有序地進行。他相信書展這類主題式的大型展會能刺激額外的消費需求和帶來短期的就業機會。而即將發放的第二階段消費券，相信亦會發揮刺激市道，振興經濟的作用。



另外，本港就業市場近期稍有改善，4至6月份失業率為4.7%，比2至4月份的今年高位低了0.7個百分點。整體通脹情況仍大致溫和，6月份基本綜合消費物價通脹率為1.8%。不過，展望下半年，經濟復蘇的步伐和力度仍存在挑戰。



▼7月22日 2022香港書展在第三日情況▼



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陳茂波在網誌中指出，書展吸引不少市民入場，而他亦特意出席了兩場新書分享會，並在書展攤檔購買書籍。有參展書商向其表示，今年書展整體上人流仍然不錯，對生意額持審慎樂觀看法。

陳茂波表示，本港就業市場近期稍有改善，而整體通脹情況仍大致溫和。（梁鵬威攝）

他又提到，雖然本港就業市場近期稍有改善，而整體通脹情況仍大致溫和。不過，環球以至內地經濟疲弱，本周將公布的本港最新出口數字並不樂觀。整體經濟而言，年初受疫情影響，第一季經濟按年負增長4%。下月初發表的第二季本地生產總值預估數字，即使可望稍有改善，但情況難言理想。

坦言下半年經濟復蘇步伐仍存在挑戰

展望下半年，經濟復蘇的步伐和力度仍存在相當挑戰。其中一個主要負面因素是預期美國聯儲局以至多家主要央行將大幅加息，憂慮其對全球經濟和資金流造成的影響。以美國為例，今年來通脹持續加劇，6月份的消費者物價指數（CPI）按年升幅達到9.1%，創41年來新高。為了壓抑通脹，聯儲局今年來已三度加息，累計幅度1.5厘，市場目前普遍預期本周的議息會議將再加息0.75厘。

美國進一步加息，無可避免會影響到香港市場的資金流和資產價格變化。最顯而易見的是在聯繫匯率機制下，美息上升、港息仍相對低而所觸發的套息活動，再加上近月本地市場對港元需求偏弱，港匯自5月以來多次觸發弱方兌換保證。金管局按機制買入港元賣出美元。

美國今年來連番加息，再次出現資金持有人「沽港元、買美元」以賺取持有美元的較高息回報。截至7月22日，金管局共承接了逾1,700億港元沽盤、釋出等值美元，銀行體系結餘相應下降至約1,650億港元。

美國聯儲局決定加息。（Getty Images）

根據聯匯制度有關操作，隨著弱方兌換保證被觸發，資金流出港元體系，利率自動調節機制會發揮作用，港元拆息會逐步上升，抵銷套息交易的誘因，減低資金從港元市場流出，最終令港元穩定於7.75至7.85的區間內，所謂的「資金外流」情況便會緩和。

樓市方面，過去幾個月本港樓價雖有輕微回調，但仍大致保持平穩。雖然本港私人住宅物業過半數已沒有按揭貸款，但當香港隨美國進入加息周期，供樓人士的按揭還款負擔難免增加，市民在置業或作其他投資決定時，還是以審慎策略為上。