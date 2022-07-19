勞聯料失業率繼續下跌　青年失業率仍高企促政府助返職場

港九勞工社團聯會議員林振昇和周小松預計下期失業率仍會下跌，望政府能提供就業支援措施和恆常化失業援助計劃，以進一步幫助失業人士。



本港第二季失業率下跌，勞聯預計會進一步下降。（資料圖片/陳栢麟攝）

餐飲服務及零售業失業率下跌

本港4月至6月失業率下跌至4.7%，餐飲服務活動業的失業率大跌2.4個百分點至8.6%，零售業的失業率則下跌至6.6%。林振昇樂見兩個行業的就業情況有改善，他解釋4至6月的疫情較穩定，且有市民趁端午節、佛誕及勞動節等節日參與本地旅行團，甚至有少部份市民外遊，令旅遊業初見曙光。母親節及父親節兩個黃金時期加上派發消費券，令市民更願意消費與家人外出用餐。他亦表示，有大部份在2、3月失業的工友已全面復工。

但20至24歲年輕人失業率仍處於11%的高位，而25至27歲年輕人的失業率為5.7%。林振昇期望政府能加強推廣職業教育和就業配對服務等，幫助失業年輕人在經濟前景不明朗下早日重返職場。

周小松籲盡量避免一刀切完全禁晚市

周小松認為當局須提防疫情反彈，並在制定防疫措施時要顧及商戶和基層僱員的生計，盡量避免一刀切完全禁晚市。他相信失業率短期內難以回落到約3%的正常水平，故希望政府考慮延續或將臨時失業援助計劃恆常化，讓失業市民可短期獲得經濟援助以解燃眉之急。