來港人士7.28起　須登機前填電子健康申報　抵港前96小時可遞交

所有來港人士須注意，政府今日（24日）公布，將於7月28日凌晨零時起，試行改良版電子健康申報系統，要求來港人士在登機前提早完成衞生署的網上電子健康申報，並取得二維碼。政府指出，推出改良版電子健康申報系統，將有助政府逐步加強電子化核對及處理各項入境檢疫所需手續，從而精簡流程，減省來港人士在香港國際機場所需逗留的時間。



政府在7月28日凌晨零時起，試行改良版電子健康申報系統，要求來港人士在登機前提早完成衞生署的網上電子健康申報，並取得二維碼。（資料圖片/蘇煒然攝）

現時來港人士在登機前須填寫衞生署網上健康及檢疫資訊申報表政府將試行改良版電子健康申報系統，要求來港人士必須於登機前完成電子健康申報並取得二維碼。所有在香港時間7月28日凌晨零時或之後登上來港航班的人士，須預先在網上完成衞生署健康及檢疫資訊申報表，並在辦理登機手續時出示完成申報後生成的健康申報二維碼供航空公司查核。健康申報二維碼的有效時間將為96小時，即來港人士可最早在預定抵港時間的前三天遞交申報表，例如周四抵港的人士可由周一開始遞交申報表。

試行期間沒二維碼仍可登機

來港人士透過網上系統，除申報各項健康及檢疫事項外，亦將需要提供完成疫苗接種證明文件、指定檢疫酒店預訂編號等入境檢疫所需資料。在系統試行期間，來港人士在登機時仍需按現行要求出示相關文件，如未能出示電子健康申報二維碼，在系統試行期間仍可登機來港，但當系統試行完成並加強功能後，來港人士必須取得電子健康申報二維碼，方可登機來港。

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預計8月份正式推行 可整合針卡及檢疫酒店資料

政府準備在8月份內正式加強電子健康申報表系統及二維碼功能，逐步把各項登機前的文件確認程序電子化，包括經系統核對來港人士申報的疫苗接種證明和指定檢疫酒店預訂等相關資料，並將確認資料整合至電子健康申報二維碼，讓來港人士可憑該二維碼，進行登機前及抵達香港國際機場後所需的入境檢疫、「檢測待行」、閉環轉送往指定檢疫酒店等程序。

政府發言人表示，來港人士在登機前完成電子健康申報，可以讓他們在香港國際機場內進行入境檢疫程序時更為順暢，並有助逐步將入境檢疫程序以電子化方式處理，減少人手處理，從而減省輪候及出現樽頸的情況。

持二維碼可走「快線」通道

相關措施亦是政府持續精簡優化機場入境檢疫流程的一步。稍後當電子健康申報系統加強功能後，已透過申報系統確認所需資料的來港人士，將可在機場內經「快線」通道以健康申報二維碼進行入境檢疫程序及獲安排登上指定檢疫酒店點對點交通，令他們需要在機場逗留的時間大幅減少。