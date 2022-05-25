國泰強制機組人員用「加辣版安心出行」　漏報抵港7日行蹤或解僱

港府本月調整機組人員的入境檢疫安排，駐港客機機組人員返港後，只須在檢疫酒店隔離3天，取得陰性檢測結果後可放行，但須接受醫學監察；貨機機組人員回港後毋須自我隔離，但同樣要在機場做檢測。

有國泰機組人員透露，國泰近日發出內部通告，指上述放寬檢疫安排的其中一個條件，是要求機組人員使用指定應用程式，記錄機組人員回港後的一切行蹤。該機組人員形容，程式猶如「加辣版安心出行」，即使機組人員出入毋須使用「安心出行」進入的場所，都需要在國泰提供的指定應用程式加以記錄，就連前往朋友家中，都要在程式中作出紀錄，質疑收集過多資料。國泰更警告員工，會向員工作出抽查，若發現無法滿足記錄行蹤要求，將面臨嚴重紀律處分，包括可被解僱。

《香港01》正就事件向國泰航空，以及運輸及房屋局查詢。



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《香港01》取得國泰近日向員工發出的內部通告，國泰指，為配合本月放寬的機組人員檢疫安排，機組人員回港後，需使用由國泰提供的「Crew Activity Log（機組人員活動紀錄）」手機程式，記錄及上載回港後七日內的所有行蹤。國泰在通告中強調，相關措施屬強制性，所有駐港機組人員都須遵從。

據了解，強制記錄及上載出行資料的措施已生效。據內部通告資料，客機人員除首三天於指定檢疫酒店的行蹤無須紀錄外，抵港後第4至第7天所有離家活動都需填寫於程式內，並要在該指定手機程式提供證明，例如「安心出行」的截圖。

國泰機組人員出行紀錄程式（消息人士提供）

日前政府發出的新聞稿亦提到，機組人員回港後，既須每日接受快速抗原測試、避免於公共場所參與任何脫掉口罩的活動、避免前往人多的地方和大型聚會，而且須記錄個人行蹤，直至他們抵港後的第七天。假如有違規情況，相關機組人員的指定身分將被取消。

要求比使用安心出行更辣 須上載所有外出活動記錄

有機組人員形容，程式是「安心出行」的加辣版，除了餐廳等原本必須使用「安心出行」的場所。根據國泰通告的說法，是其餘所有任何場所，即使原本毋須使用「安心出行」進入的場所，都必須記錄在程式內。

該機組人員指出，現時就算前往朋友家中，亦要在程式內填寫。他估計，這是國泰與政府商討下所得的方案，以換取放寬檢疫期，即使出現感染個案，亦可方便追查，但亦有收集過多個人資料的顧慮。

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國泰警告一旦發現未滿足記錄行蹤要求可被解僱

根據國泰的內部通告，程式收集的員工行蹤資料會保密，國泰內部只有獲授權人士可查閱。國泰亦會抽樣檢查，確認機組人員上載資料符合要求。若政府部門因應合規審查要求查閱，國泰亦會向相關政府部門提供資料。

國泰在通告強調，上載資料的要求，是港府向機組人員放寬檢疫要求的附帶條件，警告員工若未能滿足要求，將面臨嚴重紀律處分，包括可被解僱。

國泰要求員工申報是否持回鄉卡

除了要求使用「加辣版安心出行」，國泰近日亦向以外國護照出入境，但可能符合領取回鄉卡的機組人員發通告，要求他們申報是否持有回鄉卡。國泰日前回覆時稱，不時提醒機組人員，於執勤時必須攜帶所需的入境證件，並經常更新機組人員的旅遊證件紀錄。國泰續指，持有海外護照及回鄉卡的機組人員，執勤前往內地航班時，亦必須攜帶回鄉卡。