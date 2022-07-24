全球錄14500宗猴痘個案　2個月增逾萬宗　港府正積極爭取疫苗供應

全球由今年年初至今，共有14,500宗懷疑及確診猴痘個案。世界衛生組織昨日（23日）宣布，猴痘（Monkeypox）構成「國際關注的突發公共衛生事件（public health emergency of international concern，PHEIC）」，即列為世衛最高警戒級別事件。政府今日（24日）表示，會繼續密切監察相關情況和採取適當預防措施。目前本港至今未有發現猴痘懷疑或確診個案，當局正積極向獲海外藥物監管機構許可用於預防猴痘感染的相關天花疫苗的藥廠，查詢及商討有關疫苗盡早供應給香港及有關細節。



自2022年初至7月20日，世衞六個區域72個國家或地方共呈報超過14,500宗懷疑和確診猴痘個案，較今年5月初涉及47個國家或地方約3,040宗個案，增加了過萬宗個案。而大部分個案涉及男男性接觸者。

政府表示，本港至今未有發現人類感染猴痘病毒的懷疑或確診個案。為應對猴痘的爆發風險和加強防控措施，政府已修訂《預防及控制疾病條例》（第599章）及《預防及控制疾病規例》（第599A章），將猴痘訂為法定須呈報傳染病。同時，政府亦於6月初公布了猴痘準備及應變計劃，並加強關於猴痘的宣傳和公眾教育工作。

猴痘病毒株。

同時當局亦會參考世衞的建議以加強相關的疾病監察、預防和健康促進工作，並會將世衞的最新決定和建議，通知所有醫生和公立及私家醫院。此外，政府亦正積極向獲海外藥物監管機構許可用於預防猴痘感染的相關天花疫苗的藥廠，查詢及商討有關疫苗盡早供應給香港及有關細節。

政府呼籲市民提高警覺，避免與懷疑感染猴痘的人士或動物作密切身體接觸。如出現發燒、劇烈頭痛、肌肉痛、淋巴結腫大、口腔潰瘍及皮疹等猴痘症狀，應盡快求醫。而懷疑感染猴痘的人士亦應避免外遊。

市民若需要前往受猴痘病毒影響的地方，應該：



一、避免與病人或動物接觸；

二、在照顧病人或處理動物時，穿戴防護衣服和裝備，包括手套和外科口罩，並在進行這些程序後洗手；

三、徹底煮熟所有動物產品方可進食；以及

四、如有任何疑似病徵，及早求醫。

▼張竹君向私家醫生發出以「警惕猴痘」為題的信件▼

