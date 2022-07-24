猴痘｜世衛列國際關注突發公衛事件　如何預防感染？

全球多國錄得猴痘（Monkeypox）個案，世界衛生組織（WHO）7月23日宣布，猴痘（Monkeypox）構成「國際關注的突發公共衛生事件（public health emergency of international concern，PHEIC）」，即列為世衛最高警戒級別事件。這意味着什麼？



猴痘病毒早已在西非和中非出現，並且已經存在了幾十年。然而，最近它迅速蔓延到各大洲，在美國、加拿大甚至印度、泰國都出現傳播。猴痘病例已在全球逾70個國家出現，世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）之前在7月20日表示，已錄得逾1.4萬宗猴痘病例，有5宗在非洲報告的死亡個案。

世衛將PHEIC定義為「確定疾病透過在國際間傳播，對其他國家構成公共衛生風險，並可能需要國際協調應對措施的特殊事件」。

這定義意味着情況是嚴重、突然、不尋常或是意外的，對受影響國家以外的公共衛生產生影響。

此前，世衛已針對伊波拉病毒（Ebola）、H1N1豬流感、脊髓灰質炎病毒（Poliovirus）、新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）和寨卡病毒（Zika Virus）發出同類警報。

猴痘：圖為美國疾病控制和預防中心提供的一張2003年電子顯微鏡圖像，它顯示一種猴痘病毒粒子（又稱病毒顆粒、病毒體），它是從與2003年草原犬鼠爆發疫情相關的樣本中獲得的。（AP）

病徵

根據香港衞生署衞生防護中心的資料，猴痘的病徵與天花（Smallpox）相似，但病情較天花輕微。病人感染猴痘後的數天，會出現發燒、劇烈頭痛、肌肉痛和淋巴結腫大等病徵。病人在發燒後約1至3天，口腔內會出現潰瘍，身體其它部位亦會出現皮疹。皮疹通常會於10天至兩星期內從斑丘疹發展到水疱、膿疱，然後是結痂，而在身體所有部位的皮疹一般會同步發展。

猴痘的病徵會持續14至21天，病人通常會自行痊癒。在過去的猴痘爆發中，病人的死亡率介乎1％至10％之間。

傳播途徑

當人與感染猴痘的動物、人、或受猴痘病毒污染的物件接觸，便可能受感染。長期面對面接觸引致的飛沫傳播，或直接的體液接觸，有機會令病毒人傳人。人類被野生動物，如某些靈長類動物、囓齒動物和松鼠等咬傷或抓傷，或直接接觸其體液，都可能會受感染。

預防方法

世衛指，預防猴痘的主要策略是提高民眾對猴痘風險因素的認識，並教他們可採取哪些措施來減少接觸病毒，而監察和快速識別新個案對於控制病毒傳播至關重要。

世衛表示，醫護人員和病人家屬感染猴痘的風險較大。醫護人員照顧疑似感染或確診猴痘的病人，或處理其樣本時，應採取標準的感染控制預防措施。 如果可以，政府應選擇讓已接種天花疫苗的人來照顧病人。

香港衞生署衞生防護中心稱，民眾前往受猴痘病毒影響的地方時，應避免與病人或動物接觸；在照顧病人或處理動物時，應穿戴防護衣服和裝備，包括手套和外科口罩，並在進行這些程序後洗手；徹底煮熟所有動物產品方可進食；在出現任何可疑病徵時，應及時求醫。

獄痘：圖為由美國疾病控制和預防中心提供、攝於1997年的照片，顯示一名猴痘病人的皮膚狀況。（AP）

疫苗

猴痘與天花同屬正痘病毒，天花疫苗可以有效防止猴痘感染。民眾在接觸猴痘病毒後，也可接種疫苗。

治療方法

目前並沒有針對猴痘的特效藥，採用輔助治療可減輕病人不適，待身體免疫系統反應擊退病毒後自然痊癒。