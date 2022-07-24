疫情｜張竹君警告2至3星期確診宗數倍增　預告加強強制檢測

第五波疫情反彈，衞生署今日（24日）公布新增4,250宗確診個案，連續第四日破4,000宗。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，現時疫情仍屬高位，未見回落跡象，預料2至3個星期內單日確診數字會「翻一番」，即料接近逾8,000確診，她呼籲市民盡快接種疫苗及緊守防疫措施，政府會繼續加強強制檢測公告。



至於全球多國合共錄得逾1.4萬宗猴痘個案，張指，猴痘可經體液或飛沬傳播，患者主要透過與受感染動物、人或物件接觸才有機會受感染。猴痘的潛服期普遍為5至21日，患者通常會出現發燒、嚴重頭痛、肌肉痛、淋巴結腫大的症狀。張表示，本港有機會出現猴痘個案，故提醒市民應避免前往受猴痘影響的地方，避免與病人或動物接觸。



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促長者子女或親友盡快帶往打疫苗

今日新增4,250宗陽性，張竹君指出，根據以往趨勢推算，確診數字將會在2至3個星期「翻一番」，她希望數字不會升到太高太快。她表示，會繼續加強強制檢測公告內的樓宇數目，而近日強檢確診數字人數，比起之前增多。

張竹君又指，近期的死亡個案均未完成接種疫苗，尤其是長者。80歲以上的病死率超過16%，如若已接種三針，病死率則少於1%，「如果有長者未打針，希望仔女及親友盡快帶（長者）打針。」

醫管局可將新冠或非新冠病人調往私家醫院

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，無整體兒科病房使用率，不過兒科隔離病房使用率為48%，深切治療病房ICU使用率則是50%。

李表示，私營醫療機構在疫情中亦有提供協助，有不少醫生參與隔離中心兼職工作，例如在竹篙灣、北大嶼山感染控制中心及亞博館等。此外，目前中大醫院已啟動機制準備接收患者，惟未有確實時間表。

被問及除中大醫院外，其他私家醫院會協助接收新冠患者？李立業表示，醫管局與私家醫院在疫情期間有協調機制，可將新冠或非新冠病人調往私家醫院。他指部份私家醫院以低收費病床，協助接收非新冠病人，當局會留意疫情變化，透過協調機制將合適的病人轉到繼續治療。

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政府商討引入猴痘疫苗

另外，猴痘現已被列為國際關注突發公共衞生事件，張竹君表示，目前大部份個案均為男男性接觸者。當局6月初已公布應變計劃，亦正商討疫苗供應的細節。同時會將世衛的決定及建議，包括監測情況及病例的定義通知所有醫生。她指猴痘可經體液或飛沬傳播，患者主要透過與受感染動物、人或物件接觸才有機會受感染，如被動物咬傷等。

衛生防護中心指，現時疫情仍屬高位，未見回落跡象，預料2至3個星期確診數字會「翻一番」，即料達至近萬宗確診。（冼茗慧攝）

猴痘潛服期長至21日

張竹君表示，猴痘的潛服期普遍為5至21日，而部份國家是7至9日。患者通常會出現發燒、嚴重頭痛、肌肉痛、淋巴結腫大的症狀，發燒後幾日會出現口腔潰陽、身體亦會出現皮疹。她呼籲市民應避免前往受猴痘影響的地方，避免與病人或動物接觸。如有接觸要密切留意，感不適需盡快求醫，目前本港的化驗所有能力檢測病毒。

張又指，亞洲部份地區已有輸入個案，故香港亦有機會出現個案，希望不會造成社區蔓延。

李立業表示，醫管局已有應變計劃，有需要時會轉去瑪加烈醫院集中處理患者

▼張竹君向私家醫生發出以「警惕猴痘」為題的信件▼

