疫情｜慢性病非禁忌症　80歲以上長者疫苗接種覆蓋率有待提高

國務院聯防聯控機制昨日（23日）召開新聞發布會，會上介紹，慢性疾病並非接種新冠疫苗的禁忌症，若基礎病患者未有接種疫苗或加強針，一旦感染新冠肺炎，發生重症甚至死亡的風險會更高。



解放軍總醫院第五醫學中心感染病醫學部主任、中國科學院院士王福生介紹，國內外大量的臨床研究證據表明，新冠疫苗對防發病、防重症、防死亡的效果非常顯著，而且加強免疫可以進一步提高保護效果。

在此前的發布會上，多次提到國內長者的新冠疫苗接種率較低。國家衛健委副主任、國務院聯防聯控機制科研攻關組疫苗研發專班負責人、中國科學院院士曾益新指出，目前各個年齡段的疫苗接種率都有明顯提高，其中60歲以上至少1劑次疫苗接種率為89.6%，基礎免疫全程接種比例達到84.7%，加強免疫接種率達到67.3%。

曾益新稱，目前國內全人群以及60歲以上長者疫苗接種覆蓋率，比過去已有較大的提高，但仍然需要提升空間，主要包括80歲以上高齡長者疫苗接種覆蓋率，以及長者的加強針接種率均有待提高。

北京市各區穩步推進老年人新冠疫苗接種工作。（新華社）

國家衛健委科技發展中心主任鄭忠偉提到，國內80歲以上的長者群組，失能、半失能率大概佔40%，他們大多長期留守家中，或居住在邊遠鄉村、山區等地，較少外出行動，誤以為感染風險很低。

隨着疫苗接種覆蓋率大幅增加，加上病毒變種，無症狀感染者愈來愈多。若有無症狀感染者探望長者，就有機會造成感染；一旦染疫又未有接種疫苗或加強針，就會大幅提高病患出現重症、死亡的風險。

鄭忠偉稱，只有將長者疫苗接種率提升，才能最大限度減少新冠肺炎帶來的重症和死亡的風險，並呼籲社會一定要加快推進長者接種新冠疫苗。