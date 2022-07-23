疫情｜梁栢賢解構防疫兩難　跟專家怕個案飈　維持不變冬季或爆發

新冠疫情全球升溫，本港今日（23日）新增4,265宗個案，醫管局的負荷受到關注。早前政府專家顧問提出，應放寬社交距離措施，配合疫苗接種，產生「混合免疫」，避免醫療系統會崩潰。隨後醫務衞生局局長盧寵茂表示，政策不能單純參考外國的理論和做法，外界難免認為政府與專家口徑不一。



醫管局前行政總裁梁栢賢解釋當中的難題，他說如跟隨專家做法，個案恐怕會飈升，難以向市民交代。但如果不跟隨，冬季爆發時亦難辭其咎。



專家顧問倡低度傳播 配合疫苗產生混合免疫

兩名政府專家顧問港大微生物學系講座教授袁國勇、內科學系傳染病科主任孔繁毅，連同另外兩名港大學者日前撰文，建議應該在夏季逐步放寬社交距離措施，透過低度傳播產生自然感染，配合疫苗接種產生「混合免疫」，避免醫療系統崩潰。文章認為現時的圍封強檢及強檢公告成本高而且擾民，建議放棄，學校每日快測亦可取消，而將核酸檢測集中在邊境、醫院、安老院等高危地點。

不過，盧寵茂回應指，特區政府的政策不能單純參考外國的理論和做法，同時要考慮本港狀況、人口、疫苗接種率，以及醫療體系承受能力。他認為，應該在委員會充份溝通後才有系統地向公眾解釋，稱之後會統一發布訊息，希望公眾不會在不同來源收到不同消息，引起混亂。

▼7月10日起強制檢測公告▼



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病毒變風土病 就會出現混合免疫

對於政策如何走，曾領導擊退沙士的梁栢賢在Facebook解釋專家看法和政府考慮。他說，「混合免疫」這個概念，在公共衛生流行病學存在已久，傳染病例如流感、水痘、德國痲疹等等，已是這種情況，當病毒札根社區變成風土病，就會出現「混合免疫」的現象。

梁栢賢說，新冠病毒在世界各地廣泛傳播，亦已經札根香港社區，遲早會出現「混合免疫」，要像天花一樣完全絕跡，「是一個不符現實的目標」。

醫管局前行政總裁梁栢賢。（資料圖片/歐嘉樂攝）

冬天病毒活躍 重症、死亡人數恐大升

專家建議夏季病毒低活躍期提高群體免疫水平，梁栢賢認為是進取做法，不過恐怕個案會飈升，難以向市民交代。

然而，梁栢賢指現時政府政策相對保守，如果在冬季社區群體免疫仍然處於低水平，就有機會大爆發，到時高危人士的感染人數會劇增，重症和死亡的人數會比現時倍升，政府亦難辭其咎。梁栢賢說，要拆這個計時炸彈有點難度。

梁栢賢認為，全面復常是市民的期望，亦應該是現屆政府未來6個月的目標，希望願望成真。