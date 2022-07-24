天文台前台長岑智明自小已「睇水」追風　想做台長必須讀這兩科

有「吸風台長」之稱的前天文台台長岑智明今日（24日）在香港書展就新漫畫書《CMS天文調查隊》舉行推介會，吸引大批家長陪同小朋友出席。



岑智明表示，童年時已對科學深感興趣，喜歡觀雨及使用格仔紙繪畫熱帶氣旋路徑圖。他提到天文台的工作需要精於數理方面的知識，提醒家長如果小朋友日後有意從事相關工作，便要讀好物理及數學科。



漫畫書《CMS天文調查隊》結合岑智明個人經歷

岑智明表示，出版漫畫書《CMS天文調查隊》，源於製作團隊把他早前出席講座提及有關子午線及天文台神秘石柱的故事，與天文台的《氣象冷知識》結合，加上機緣巧合下，便促成漫畫書的誕生。書中內容把他的個人經歷以漫畫形式展現，期望可以將不同科學知識帶給讀者之餘，亦能鼓勵學生遇到困難時不要放棄，形容具有特別有意義。

天文台前台長岑智明表示，天文台的工作需要精於數理方面的知識，如有意從事相關工作，便要讀好物理及數學科。（林澤鋒攝）

指西營盤下大雨如山洪暴發 養成「睇水」習慣

童年時的岑智明已經對科學深感興趣，他説小時候居住在港島西營盤，每當下大雨的時候，當區雨勢特別大，彷如山洪暴發，他在這些時候就喜歡「睇水」，觀察大雨。

他又表示，當年已經開始「追風」，喜歡使用格仔紙繪畫熱帶氣旋路徑圖，又會致電精於數學的表哥一起討論相關的問題，亦從他身上學到不少數學的知識，例如經緯度。

中三時眼疾影響右眼 睇細字必須用左眼

岑智明說，在中三時因眼部疾病，需要接受手術，其後視力仍受影響，「右眼睇細字有困難，要靠左眼。」為了護目，他選擇到郊外多看綠色植物，並逐漸培養遠足的興趣，又認為行山能夠訓練觀察力。

本港近日天氣持續酷熱，天文台前台長岑智明指與氣候變化有關，認為未來的氣溫一定會繼續屢破記錄，「呢個係必然事實」。（林澤鋒攝）

想入天文台必須讀好物理及數學

岑智明提到，天文台的工作需要精於數理方面的知識，笑言如果小朋友日後想做台長，便要讀好物理及數學科；而學校有STEM（科學、技術、工程及數學）等學科，相信小朋友不難接觸天文及氣象的知識。

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另外，《CMS天文調查隊》設有臉書專頁，岑智明歡迎小朋友透過平台提問發問問題，「我真係會答Facebook㗎」。製作團隊表示，未來會與香港教育城合辦「全港尋找子午線下旅遊景點」的影片拍攝比賽，期望可以延續影響力。

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