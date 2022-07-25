六旬翁紅磡站殘廁失救　港鐵稱曾尋遍廁所　區議員：拍咗門就算？

一名66歲男子上周三晚（20日）在紅磡站去洗手間後失蹤，紅磡站職員在接獲家屬求助近4個小時後，清潔工在大堂一個反鎖的殘廁發現失蹤男子，送院後證實不治。港鐵表示將在全綫超過90個無障礙洗手間裝設行動感應器，當使用者一段時間沒有動靜，感應器會自動向車站發出警報。

油尖旺區議會副主席朱子洛指，港鐵至今仍未有清楚解釋為何當初稱「搵過晒啲廁所」，但最後卻在殘廁找到事主，質疑「係咪拍咗門就算呢？」他又提到有傳媒早前發現鐵鐵事後更換相關系統，令人質疑為何要匆忙更換？

立法會鐵路事宜小組委員會副主席張欣宇則指，按常理敲門無人回應，就應該要重點跟進，最後卻無做到這個步驟，對此感到遺憾，認為港鐵要交代，「好common sense，好常理性嘅一個動作。」



一名六旬許姓男子周三晚（20日）被發現倒臥在紅磡站殘廁，送院後證實不治。（楊凱力攝）

油尖旺區議會副主席朱子洛指港鐵至今仍未有清楚解釋為何當初表示「搵過晒啲廁所」，但最後卻在殘廁找到事主，質疑「係咪拍咗門就算呢?」。他認為港鐵作為全港最多人搭的交通公具，對於處理失蹤人士應該有嚴格指引，但有沒有嚴格執行是其中一個問題，另外當日職員的人手安排亦應值得關注，是否因人手不足而致慘劇發生。

民主黨油尖旺區議會議員朱子洛聯同死者家屬舉行記者會，詳細講述事發當日的尋人經歷，並促請港鐵盡快回應質詢。（林澤鋒攝／資料圖片）

朱子洛又提到，港鐵曾表示未有收到殘廁內緊急按鈕的求助，但有傳媒早前發現港鐵事後更換相關系統，令人質疑為何要匆忙作出更換？是否本身不能運作？認為值得關注。對於港鐵將在全綫超過90個無障礙洗手間裝設行動感應器，朱子洛指有一定作用，但要定期測試以確保可正常運作，才可避免同類事件發生。

張欣宇則指出事件至今仍有數個疑團未能解開，例如為何隔了近四小時才找到事主，以及港鐵方是否真的有逐個廁格去進行搜索。（廖雁雄攝）

立法會鐵路事宜小組委員會副主席張欣宇則指出，事件至今仍有數個疑團未能解開，例如為何隔了近四小時才找到事主，以及港鐵方是否真的有逐個廁格去進行搜索，另外站內約兩小時應會進行定時清潔，無論如何只花兩小時亦應會發現異常情況，這些疑團港鐵都應要一一解釋。

張欣宇表示，當有人失蹤港鐵有尋人的既定程序，「好基本，有人唔見叫同事去搵，搵唔到叫其他站搵」，指並非複雜的流程，他指出今次事年涉及一位伯伯，有一定年紀，按常理敲門無人回應，就應該要重點跟進，最後卻無做到這個步驟，張欣宇感到好遺憾，亦認為港鐵要交代，「好common sense，好常理性嘅一個動作。」

他又提到，外界有聲音指家屬不自己尋找事主，要靠職員去搵，他認為說法不合理，對家屬亦不公道，他解釋，紅磡站作為轉車站，有多個廁所，有分付費區及收費區，一般市民不可能靠自己找到，必定要熟悉相關環境的港鐵職員協助。