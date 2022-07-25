機場增點對點的士往檢疫酒店　運輸局局長林世雄：同一地方可共乘

政府新增兩項自費點對點交通服務，供抵港人士從機場前往指定酒店，包括指定檢疫酒店的士及貴賓專車，其中的士服務由今日起試行，有100輛的士投入服務。



運輸及物流局局長林世雄今早（25日）到機場視察後見記者，提到相關服務旨在回應市民需求，並會配合機場運作的需要，現時有100輛的士投入服務，未來會視乎需要調整。



運輸及物流局局長林世雄今早（25日）到機場視察後見記者，表示新增自費的士服務運作大致暢順，認為新服務旨在回應市民需求。

他續指，相關服務現時並非通宵運作，主要是配合機場運作的需要，現時有100輛的士投入服務，未來會視乎市民需要及機場運作調整。

+ 10

每日每輛的士供1500元津貼

他也提到，自費的士服務如其他抗疫的士，政府會提供每輛每日1500元的防疫抗疫津貼，但因車數會未來或有改變，目前難料總津貼額。

被問到會否加重市民回港的負擔，他僅重申服務是提供多一項選擇。他也提到，若有市民互相認識，前往同一指定酒店，想共坐一輛的士，問題應不大。

參與服務的司機蘇先生（左）及唐先生（右）。（江麗盈攝）

司機：接客量與疫情前相若

參與服務的司機唐先生則表示，今早約有逾百名抵港旅客使用自費點對點的士服務，以現時100輛的士投入服務計，約每輛的士接載一人，接客量與疫情前相若。

唐先生以往也曾提供過前往指定診所的交通服務，直言當時接載的是確診者，「開工提心吊膽」，不及現時現時接載的檢疫人士，均持陰性檢測結果般安全。他續指，提供機場到酒店的士服務，也手較接「街客」更安全，「我哋周圍走，真係唔知邊個有確診。」

另一位司機蘇先生則表示，上周四、五收到邀請，短暫考慮一會後決定參與，他坦言事前有擔心影響家人，但現時載客前後跟足有指引，做足防疫功夫，暫時放下憂慮。而政府提供的每日1500元津貼，也有助業界因疫情而承受的影響。

▼7月15日 45天日本環島遊團員出發▼

