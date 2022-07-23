大灣區航空客機今首航登機櫃位冷清　冀政府縮短或取消酒店隔離

大灣區航空客機今日首航，該HB660航班在上午10時30分從香港出發，飛往泰國曼谷。《香港01》記者今早約8時半到抵該航班於機場客運大樓的登機櫃位，觀察逾一小時，現場只有2名乘客到櫃位辦理登機手續，反應相對冷清。大灣區航空發言人指，有部份乘客或到鄰近的海天客運碼頭辦理手續。



負責駕駛首航客機的大灣區航空機長梁志坤表示，今日首航，標誌香港有新一頁，對此感到興奮，期望該公司未來會有更多航線投入服務。他又相信在機場第三跑道帶動下，業界未來數年發展會更快，各方面均恢復到疫情前水平。



大灣區航空又期望，港府可在有條件下，縮短或取消7日酒店隔離措施，相信對航空及旅遊業都是「好關鍵嘅一步」。



▼大灣區航空客機首航▼



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負責駕駛首航航班的梁志坤形容，大灣區航空客機今日首航，標誌著香港有新的一頁，對此感到興奮，期望未來會有更多航線投入服務，並指公司未來數月會公布發展藍圖。

梁志坤過去曾於不同航空公司任職，他說，自己任職機長30年，形容今次加盟大灣區航空是跳出自己的「適舒圈」，相信於新公司，可學到更多知識，亦認為發展機遇及晉升階梯都較一般大型航空公司多。

大灣區航空客機今日首航，航班在上午10時30分從香港飛往泰國曼谷。（林澤鋒攝）

對於近日新冠肺炎確診數字增加至4,000宗，梁認為新一屆政府會有新策略及能力去處理問題，對此不感到擔心，但直言「當然冇咗防疫限制就做好啦」。梁志坤相信，機場第三跑道落成後，航空業未來數年的發展會更迅速，估計2024年的客量及貨量均會恢復疫情前水平。

大灣區航空市場營銷及客戶體驗主管（商務部）梁婉兒表示，基於商業原因，不會透露客機的訂位資訊，又指現時隔離檢疫政策影響市民出行意欲，期望政府可在有條件的許可下，縮短或取消7日隔離措施，相信對航空及旅遊業都是「好關鍵嘅一步」。

▼大灣區航空▼



現時主力經營曼谷航線 未來會陸續擴航點

梁婉兒表示，目前公司主力航點是來往香港到曼谷，未來會陸續擴展到其他地方。她說，早前政府已批准公司可營運104個航點，但由於需時向不同國家申請許可證，暫時未知哪條航線可率先啟航，若有關申請獲批就會對外公布。