大灣區航空明首航飛曼谷　機票未售罄　灣航︰冀政府放寬酒店檢疫

全球航空業逐漸復蘇，大灣區航空明日（23日）確定迎來首航，但不是飛往大灣區，而是前往泰國曼谷。翻查灣航的官方網頁，暫時未可直接購買機票，乘客需要到不同旅行社報團，或購買自由行套票。從多間旅行社網頁資料顯示，明日大灣區航空的首航班機，機位至今仍未售罄，仍可購買該首航航班機票，至於8月份出發選乘大灣區航空客機的旅行團，亦未見成團。

大灣區航空回覆《香港01》查詢時表示，基於商業理由，未能透露航班訂票情況，但在目前香港檢疫要求下，市民一般會避免非必要旅行，冀港府盡快放寬酒店檢疫政策。



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大灣區航空由有「深圳李嘉誠」之稱的內地富商黃楚標牽頭成立，今年2月獲空運牌照局批出營運牌照，可營辦104條客貨運航線，不過機隊暫時只有兩架波音737-800型飛機。根據灣航網站最新資料，已確認由明日起，每逢周三及周六開辦來往香港及曼谷的航班。

灣航現時開辦的航班。（大灣區航空網站截圖）

旅行社訂票網頁顯示首航客機未滿

本月上旬多間旅行社與灣航合作，推出乘搭灣航的泰國旅行團或自由行套票。不過記者今日中午翻看各旅行社的銷售情況時，全部9月前的有關旅遊產品仍然可預訂，甚至明早10時半出發的首航，仍然可買機票。

以永安旅遊為例，明日出發的成人來回機票，連同1,079元的稅項，售1,799元。內地旅遊網站TravelGo同樣可購買該航班機票，價錢為2,011元。

旅行團方面，東瀛遊於8月份每逢周三及六都推出泰國八天團，將乘坐灣航的航班，不過暫時全數都未成團，只有8月6及10日出發的旅行團資料顯示為「快將成團」。至於永安旅遊的相關旅行團，亦未見成團。

東瀛遊與灣航合作的泰國旅行團仍未成團。（東瀛遊網頁截圖）

乘客須於機上自費購買飛機餐及飲品 初期提供免費輕膳

根據旅行社及大灣區航空網站資料，該公司的航班本身不設飛機餐，餐飲由乘客自費購買，不過為慶祝灣航正式投入營運，灣航會向所有乘客在機上提供免費輕膳。另外，灣航強調旅客不得在機艙內進食外來食物及飲料。

因應售票情況，灣航回覆表示，基於商業理由，未能透露與航班預訂相關的資料，但明顯的是，目前香港依然有七天酒店檢疫要求，一般市民都會避免非必要的旅行。灣航指，很希望港府在可行情況下，盡快減低，甚至取消酒店檢疫政策，認為此舉將對整個航空業和旅遊業是非常關鍵的一步。

林世雄表示，對大灣區航空投入服務感高興。(黃偉倫攝)

林世雄︰高興有新航空公司投入服務

運輸及物流局局長林世雄表示，大灣區航空明日首航，相信他們的在運作上已有豐富經驗，不會有大問題。他又稱，很高興有新航空公司投入服務，對鞏固香港機場的航空樞紐地位非常有信心。