疫情｜政府增點對點指定的士及貴賓專車　送機場旅客到檢疫酒店

因應抵港人數上升，由機場至檢疫酒店的「點對點」服務需求亦有所增有，政府宣布今日（25日）表示，除現有的免費點對點交通服務，將新增兩項自費交通服務，包括100輛自費指定檢疫酒店的士、及自費指定檢疫酒店貴賓專車，供抵港人士從機場前往指定酒店。



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政府發言人指，指定檢疫酒店的數目在過去四個月倍增至接近70間，醫務衞生局已要求指定交通服務營運商適當調整專車服務的班次和路線，提升運送率，自7月初開始，相關服務路線增加至18條，每條路線途經三至五間酒店不等，各個車程均不會超過兩小時。

指定檢疫酒店的士不會接載乘客往其他地方或接載其他乘客，的士會車身會貼有特定標記。（政府新聞處圖片）

約100部指定的士 車身有標記

當局將新增兩項自費點對點交通服務服務，其中自費指定檢疫酒店的士服務會於今日開始，的士業界將以試辦形式安排100輛的士，相關服務時間為早上8時至翌日凌晨2時。如抵港人士有意乘搭，可在完成入境手續及認領行李後，通知入境大堂的工作人員，並按指示前往乘搭指定檢疫酒店的士的位置候車及上車。有關的士不會接載乘客往其他地方或接載其他乘客，的士會車身會貼有特定標記。

至於貴賓專車服務，現時約有十間指定檢疫酒店安排自費的貴賓專車服務，來港人士可提前向其酒店查詢。政府已為指定檢疫酒店的士營辦商、提供貴賓專車服務的指定檢疫酒店和司機提供防疫抗疫指引，司機須穿上防疫裝備，包括口罩、防護衣等，並須在完成每程後徹底清潔和消毒車輛。