4900人竹篙灣隔離設施檢疫　政府高薪急聘旅遊業人員重返管理

撰文：歐陽德浩
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第五波疫情初期來勢洶洶，當時政府須短時間內招募大量人手管理社區隔離措施，故聘用旅遊及體育界從業員任職「內務管理助理」。近日本港疫情漸趨嚴重，確診人數連續五日單日4,000宗，旅遊界有傳政府再次向當時受聘的職員，再次發出邀請回任，月薪不變為3.1萬元，意味政府為大爆疫作準備。旅遊業指數日前群組已傳出相關消息。

保安局表示，近期入住竹篙灣社區隔離設施的確診人數由一個月前的約1,000人增加至昨日（24日）超過4,900人，增幅達四倍。為保持設施的服務質素，保安局和民安隊會不時檢視有關管理事宜，包括增聘人手及加強物資安排等。

第五波疫情高峰期曾聘1200名「內務管理助理」

第五波疫情來勢洶洶，保安局3月初動用防疫抗疫基金「創造職位計劃」的資助，向受疫情影響的旅遊及體育界從業員，提供短期就業機會，擔任社區隔離設施的「內務管理助理」。當時招募按非公務員合約條款，沒有職級劃分，合約為期兩個月，月薪達3.1萬元；只需中五學歷、已接種兩劑疫苗，及最少兩年旅遊業經驗，或體育總會認可教練。

保安局當時表示，考慮到該批新聘職員須接受感染控制訓練，工作期間亦須穿著個人防護裝備，直接接觸確診病人，並須不定時及輪班工作，以提供全天候服務，因此月薪定為3.1萬元。局方又指，3月疫情高峰期曾動用約1,200人，協助管理方艙設施，開支涉逾3,700萬元。

▼3月15日　新田方艙醫院已投入使用▼

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月薪不變為3.1萬元　每周工作48小時

本港疫情近日再次突破單日4,000宗關口，醫管局亦多次透露醫療系統面臨壓力。近日旅遊界有傳政府向當時受聘的職員，再次發出邀請回任工作。電郵內容顯示，合約期為今年7月尾至9月尾，其後可按月續期；工作地點為竹篙灣或啟德社區隔離措施，最早可於7月21日上任，最遲為7月29日。

待遇方面與數個月前不變，同樣每周工作48小時，即5天工作周為每日9.6小時，6天工作周則為每日8小時，每日有一小時用膳時間，最長連續工作7日。惟工作時間不定，以便為社區隔離設施提供全天候服務，每次輪班由政府按運作需要指派，主要職責包括操作電腦系統、處理入住及離開的手續、解決檢疫人士的要求等。

工會︰有從業員查詢獲回覆指名額已滿

立法會議員姚柏良表示，暫時未有收到有關訊息，但他認為若隔離措施需要人手，期望政府優先讓旅遊從業員擔任。旅遊業僱員總會總幹事林志挺則表示，數日前群組已傳出相關消息，有從業員曾嘗試向當局查詢，惟獲得名額已滿的回覆。

縱橫遊常務董事袁振寧亦表示，最近曾聽聞相關消息，認為早前內地援港的醫護人員已離港，加上近日本港確診數字急升，因此當局需短暫填補人手。惟日本恢復開關後，業界有回暖跡象，但他估計當局招聘的人數並不多，過往亦有從業員在疫苗接種中心工作，相信對業界復蘇的影響不大，並透露為了籌備秋冬的旅遊旺季，旗下職員將於9月全面復職。

▼3月3日　青衣隔離設施運作情況▼

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