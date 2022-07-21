確診患者完成家居隔離可自行剪電子手環　政府不會通知「放疫監」

政府上周五（15日）起，要求居家隔離人士佩戴電子手環，首批要戴手環的確診者最快將於明日（22日）「放疫監」。政府今日（21日）表示，已接種兩劑疫苗的病人並在染疫日計起第6和第7日，連續兩日快速測試呈陰性便可完成隔離，他們可自行剪掉電子手環和刪除手機內的「居安抗疫」應用程式，政府不會另行通知。



政府發言人指，按現行規定，居家隔離期預算為14日，有關隔離人士若已接種兩劑疫苗，並於檢測結果呈陽性後的第6天及第7天，在快速測試中連續兩天均取得陰性結果，可提早完成隔離。否則，他們需繼續接受隔離及每天進行快速抗原檢測，直至連續兩天獲得陰性結果，方可完成居家隔離。

未打齊兩針不可放疫監

而未打齊兩針的確診者則須隔離足14日，不可提早「放疫監」。

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政府發言人表示，完成居家隔離人士可自行剪掉電子手環和刪除手機內的「居安抗疫」應用程式。政府不會另行通知。

當局又提醒，若在非指定情況下剪掉電子手環或刪除「居安抗疫」程式，會被視為違反隔離令，屬刑事罪行，最高可被罰款1萬元及監禁半年。

上周起要求確診人士在居家隔離期間，必須戴上電子手環，以確保他們遵從法例的隔離要求，沒有離開其居家的範圍，從而進一步減低出現社區傳播的機會。