疫情｜增3805宗確診　即日起BA2.12.1、BA.4/5個案可家居隔離檢疫

第五波疫情反彈，本港已連續8日確診個案破3,000宗，今日（20日）新增3,805宗確診，數字比昨日增加549宗，另多一宗死亡個案。

由於綜合各方數據顯示，Omicron新變種病毒株引發的病情不會較嚴重，衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，由即日起，BA.2.12.1或BA.4／5的本地個案，隔離及檢疫安排會與其他確診個案一樣，即如家居條件許可即可進行家居隔離或檢疫，不需再一定到送到隔離或檢疫中心。



▼7月19日，彩虹邨丹鳳樓圍封強檢▼



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本港今日新增3805宗確診個案，本地個案佔3,625宗，包括1,515宗為直接核酸檢測陽性及2,110宗快速測試陽性覆檢後確診，輸入個案佔180宗。

過去24小時有一名對新冠病毒檢測呈陽性的病人離世，涉及一名67歲男子，他本身有高血壓及糖尿病，已接種三針。他曾於7月16日染疫，昨晚約11時被送往明愛醫院急症室，當時神志不清，經搶救後不治死亡，當局估計其死因與自殺有關，現已交由死因裁判庭審理。

張竹君表示，一直有監察變異病毒株在本地的流行情況，根據當局分析，截至昨日為止，共1,093宗懷疑或確定為BA2.12.1個案，372宗懷疑或確定BA.4/5個案。當局認為變異病毒株嚴重性與其他正在流行的病毒株相近，分別不大。政府決定由即日起感染BA2.12.1及BA.4／5變異病毒株的人，隔離或檢疫要求與處理BA.2個案相同，包括會派發電子手環等。若環境許可下，患者可以進行家居隔離或檢疫。

▼7月17日 部份污水檢測呈陽性屋苑▼



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張指，本港一半以上個案都是快測找到，快測呈報人士需要進行核酸覆檢，並會收到隔離令，進行核酸覆檢後才會得知感染哪一種變異病毒株，惟患者届時已留家數天，若此時再送隔離設施，「就覺都唔係話太特別有效。」若患者進行家居隔離，當局會派發電子手環，相信患者「唔會周圍走」，可更精準及有效控制疫情。

當局會繼續監察變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／5個案的分布，現時每日的個案數字皆有浮動。BA.2.12.1個案佔整體個案約1.5%至2%，BA.4／5個案佔整體個案約0.5至1%。

輸入個案方面，逾六成BA.4／5個案無病徵，44% 的BA.2.12.1個案無病徵。本地個案方面，16%的BA.4／5個案無病徵，34%的BA.2.12.1無病徵，比本地流行病毒約5成患者沒有病徵多。可能因為本地個案出現病徵才去求診或檢測所致，目前未見新變異病毒株有明顯嚴重的情況。

張指，根據世界衛生組織的數據，Omicron變異病毒株會不斷演變，打針、尤其打三針能夠有效減低嚴重及死亡風險，因此若未完成接種或未打針人士需盡快打針，如感到不適亦需盡早求醫、做病毒測試，有需要可服用新冠口服藥。

▼7月10日起強制檢測公告▼

