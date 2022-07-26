生命科技青年會投放100萬設獎學金　冀全面培育生命科學人才

香港生命科技青年會宣布，將投放100萬港元設立「香港生命科學獎學金計劃」，以支持於本地大學修讀生命科學或生物醫學課程的優秀本科生，亦期望計劃能吸引、培育及凝聚香港的生命科學人才。計劃在本周五（29日）截止報名，至昨日（25日）會方共收到超過20份申請。



除提供財政支持外，青年會自2018年成立以來，每年均有舉辦生命科學夏季實習計劃，為大學生提供尖端研究、科技和生命科學發展的實習機會。會方稱今年共收到300份申請，創歷來新高，而35名實習生已被分配到20間生物科技公司及本地初創企業。



有參與實習計劃的學生表示，感覺相當充實，不但學到很多課本學不到的知識，亦可認識自我，學懂溝通、領導及合作等軟技巧。



香港生命科技青年會宣布，將投放100萬港元設立「香港生命科學獎學金計劃」，以支持於本地大學修讀生命科學或生物醫學課程的優秀本科生。（林澤鋒攝）

獎學金計劃只限六間大學學生申請 可獲5萬元

「香港生命科學獎學金計劃」的對象包括港大、中大、科大、理大、城大及浸大的學生，他們需為2021至2022學年修讀理學士學位課程的1年級生，修畢第一學年後，累積成績平均績點(CGPA)達到3.5或以上，並於2年級時主修生命科學或生物醫學課程。每位得獎者將在修讀2年級或3年級時獲得5萬港元的獎學金，並可入選會方的師友計劃及優先報名在香港或上海舉辦的夏季實習計劃。

香港生命科技青年會執行總監黃槿表示，在「334學制」下，很多理科生在大學1年級時，並不是專修生命科學，而是修讀多個科學領域後才決定選擇那個專修（Major）。他引述政府的《香港統計年刊》表示，2020年於本地大學修讀生命科學及生物醫學相關學科的畢業生約2,300人，而本地大學的生物醫學研究成果數目則逐年遞減。

黃槿認為，現時本港生物科技發展迅速，出路比以往多，期望可以透過獎學金計劃，吸引更多學生報讀生命科學相關課程，並投身相關行業，以迎合蓬勃的巿場發展。會方日後亦會設法如何讓本地醫科生，在有關方面做多些研究工作。

除提供財政支持外，青年會自成立以來，每年均有舉辦生命科學夏季實習計劃，為大學生提供尖端研究、科技和生命科學發展的實習機會。（林澤鋒攝）

300人申請夏季實習計劃 35人獲取錄

除提供財政支持外，青年會自成立以來，每年均有舉辦生命科學夏季實習計劃，為大學生提供尖端研究、科技和生命科學發展的實習機會。會方今年舉辦的6星期實習計劃，早前合共收到300份申請，創歷來新高，當中來自香港、英國及美國30多所院校的頂尖本科生和研究生。

經多次面試及遴選後，35名實習生已被分配到20間生物科技公司及本地初創企業，例如南豐生命科技及宏聲醫療科技等。期間，實習生能與行內資深研究人員及從業者接觸相處，參加週末活動，從而獲得實用知識、軟技能及行業最新趨勢。

在倫敦瑪麗皇后大學，修讀生物醫學理學士的白楚妤，是其中一名參與實習計劃的學生。她表示，中學時期已對生物學有興趣，希望運用學到的知識，發明有效的藥物，回饋社會。她是透過會方的師友計劃得知實習計劃，在導師的啟發下，更確立自己的目標。

實習計劃至今的3星期，白楚妤感到相當充實，學到很多課本學不到的知識，現時主要負責藥物分析及比較的工作；最有趣的部份是需要每2星期，向上司匯報生物醫學市場的最新趨勢及發展，認為有助推動她更留意市場所發生的事。

實習生白楚妤：可認清日後會走的路

提到遇到的挑戰，白楚妤指她並無商科的背景，當接觸有關方面的詞語時，「有少少困難」，幸好在同事的協助之下，現時已學懂不少的投資知識，亦清晰發現到商業與科學，是有很密切的關係。

她又説，除周一至周五需要上班之外，周末亦會參與一些額外的活動，例如參觀科學園及職業講座。她稱在職業講座可認識不同志同道合的人，透過多元討論，更讓她認清日後會走的路。

白楚妤認為，實習計劃不但是好的機會去認識更多有關生物醫學的工作崗位，亦令她認識自我，學懂溝通、領導及合作等軟技巧。她建議學生踏出「舒適圈」，不要怕遇到錯誤，因為往往可從中學習及汲取經驗。

白楚妤又透露，未來會主要在涉及商業的層面上發展，但亦不抗拒做研究工作，亦會考慮畢業後攻讀碩士學位。她會在畢業後返港，認為生物科技近年在香港及國內均有良好發展，加上家人居於香港，相信未來會繼續留在亞洲發展。

另外，黃槿舉例，有數位學生每年都會參與實習計劃，但選擇的範疇就涉及市場學、投資及生物醫學研究，反映他們正在各個方面作嘗試，亦是計劃的特色之一，「可以令自己知應該行邊條路。」

至於「香港生命科學獎學金計劃」，將於本週五（29日）截止報名，至昨日（25日）會方共收到超過20份申請。黃槿指，除由所屬學院的院長提名之外，會方亦接受自我提名。他提醒，所有受提名學生需遞交簡歷及不多於300字自我介紹，簡述其學術及職業志向，而合資格學生需在8月或9月接受面試，得獎結果將於10月公佈。更多有關香港生命科學獎學金計劃的詳情，請瀏覽網頁。