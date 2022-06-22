李嘉誠基金會捐1.5億予中大醫學院　成立基金推創新生物醫學科研

香港中文大學早前獲得李嘉誠基金會捐贈1.5億港元下，將連同等額配對為中大醫學院成立一項價值3億港元的基金，用於支持生物醫學科技科研發展。中大指，新冠病毒等傳染病及疫情的影響，對全球人類健康構成前所未有的威脅，加強創新生物醫學研究及加快將科研成果轉化至臨床應用，刻不容緩。



段崇智、陳家亮等代表拜會李嘉誠 感謝基金會支持

中大代表，包括校長段崇智、醫學院院長陳家亮、副校長陳德章及校董會主席查逸超上周五（17日）拜會李嘉誠基金會主席李嘉誠，感謝基金會對中大的支持。中大校董會主席查逸超表示，非常感謝基金會捐贈1.5億港元予中大醫學院，支持生物醫學科研及促進科研成果轉移。相關捐款將發揮重要作用，支援中大續展創新生物醫學研究，進一步推動基礎科研的臨床應用。

中大副校長陳德章（左一）、中大校長段崇智（左二）、中大校董會主席查逸超（右二）及中大醫學院院長陳家亮（右一）拜會李嘉誠基金會主席李嘉誠（中），感謝基金會對中大支持。（中大圖片）

段崇智補充，生物醫學研究與生物科技發展所帶來的新發現及應用，可改善人類生活質素，對香港、國家以至世界的社會福祉和經濟繁榮亦至關重要。他表示，創新生物醫學是中大2021-2025策略計劃的重點研究範疇，李嘉誠基金會的捐助讓中大得以實現『力臻卓越，任重志遠』願景，在前沿生物醫學研究和轉化發展方面作出突破。

陳德章透露，中大醫學院將開展嶄新計劃，為實現商品化項目提供資金，支持開發實用的新診斷工具或治療方法，並加強其現有的臨床研究中心。在支持開發創新診斷及治療方法方面，包括創新診斷工具研發，讓患者可以及早獲診治，增加康復機會；加強基礎設施為新工具進行臨床評估，則可加快將醫學科研成果應用到人體，中大將從現有的臨床研究中心成立專責團隊，負責病人招募、臨床評估、及時匯報病人進展、監測安全性及可能洐生的道德倫理問題。