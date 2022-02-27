預算案｜留百億發展生命科技　薛永恒：一區兩園成大灣區「矽谷」

政府大力推動本港創科發展，創新及科技局長薛永恒今日（27日）在電台節目上表示，《財政預算案》會從三方面支持本港創科，包括支援初創企業及科技投資、推動研發，及將科研應用落地，預留100億元發展生命科技，預期港深創新及科技園落成後，可以吸引海內外企業投資，並與深圳產成協同效應，有信心「一區兩園」能成為大灣區「矽谷」。



落馬洲河套區將發展為「港深創新及科技園」。（梁鵬威攝）

薛永恒在商台節目《政好星期天》指出，現屆政府在過去數年投放超過1300億元在在創科發展，初創企業由2014年約1000間增加至4000多間，落戶本港的風險投資基金亦由12.4億元增至417億元，有數十倍增長。

創新及科技局局長薛永恒表示，有信心「一區兩園」可以成為大灣區「矽谷」。（資料圖片／歐嘉樂攝）

引入人才及投資 吸引本科生發展

新一份《財政預算案》設立50億元「科技投資基金」，薛永恒表示，基金有助吸引海內外企業落戶香港，而預算案預留的100億元，則用作推動生命健康科技，現時本港有16個國家重點實驗室，當中8個與生命科技有關，未來會是重中之重，聚焦發展，當2024年河套區創科園落成後，可以與深圳發揮協同效應，有信心「一區兩園」可以成為大灣區「矽谷」。

薛永恒又提到，本港每年有雖9000多名大專生就讀STEM，但畢業沒有加入本科行業，因此要先吸引人才支撐創科，令更多企業在港投資，從而創造更多優質工作崗位，令年輕畢業生留在創科發展。

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