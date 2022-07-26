竹篙灣隔離人數按月升1.2倍　單日最高863人入營　今試行分區管理

本港疫情反彈，確診人數連續五日單日破4,000宗。新任保安局副局長卓孝業表示，截至昨日（25日）為止，竹篙灣隔離設施共有5,280人入住，7月單日最高入營人數高達863人。



卓指，6月的確診數字「唔係好高」，當時竹篙灣僅2,000人入住，當時仍能以中央統籌方式管理。惟現時入住的隔離人士人數不斷上升，故需改變管理策略，7月開始試行「小區管埋」方式，將營地分為多個小區，每60至80個單位安排一隊職員負責跟進。他亦指，目前每日逾2,000名人員在竹篙灣工作，有需要時會增聘人手。



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竹篙灣隔離設施於6月30日的在營人數為2,397人，惟截至昨日，入住人數已升至5,280人，升逾1.2倍。卓孝業指出，竹篙灣合共提供9,000個隔離單位，當中1至6B期正在使用。由於入住人數預料持續上升，對營地管理或造成挑戰，他強調現時其他社區隔離設施處於備用狀態，有需要時可於短時間內啟用額外3,000個隔離單位。

民安隊總參事梁冠康指，因應入住竹篙灣的隔離人士增加，因此將改行「小區管理」，將六個營區再細分為不同區域，每區派約2至3個工作人員組成一隊，負責照顧60至80單位個單位，每一單位約有1至2人。而工作人員主要由非公務員、退休人士或紀律部隊等人組成，並需輪班。

卓孝業指，入營人士屬於「VIP」，營地秉持「以人為本」宗旨，務求令營友「舒適一啲」。梁冠康補充，營地亦設關愛熱線，處理營友房間、膳食等問題，工作人員將會即時聯絡及處理相關問題，亦會派關愛隊定期探訪長者或兒童。

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設電子登記入住系統 3分鐘完成入營手續

另外，營區亦設電子登記入住系統，減省入營或出營時間。梁冠康表示，已於3月份引入系統。入營者在辦理登記入住手續時，需提供身份證，亦需回答基本個人資料，包括確診日期、打針紀錄，病歷紀錄等。工作人員將會把資料掃描並輸入手帶，及入住的二維碼，登記過程只需3分鐘。

出營方面，入營者只提供身份證核對，及掃描入住二維碼，一分鐘即可辦妥離營手續。

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梁冠康表示，竹篙灣的隔離單位內，設有個人衞生用品、獨立廁所、熱水爐、風筒等。營地亦為伊斯蘭教徒特設宗教房間，膳食方面有提供清真食物，包括沙甸魚、豆類等罐頭。同時亦放置可蘭經，及在天花板提供Qibla標示，為教徒指示祈禱的方向。

被問及面對天氣炎熱下，入營者及員工的安排。梁冠康指，入營者到達營地後，可率先安排進房間吃東西、飲水，並稍作休息，然後再辦理入住登記。有需要的入營者，亦可要求乘坐高爾夫球車，前往特定營地。而員工方面，會安排適時輪替，給予足夠時間休息。