張振興書院男教師遭投訴不當行為　學校證離職　警接報案拘38歲男

柴灣張振興伉儷書院月初爆出醜聞，一名高層男教師被舉報對男學生作出不當行為，當中涉及身體接觸的指控。

學校周一（25日）發通告，指收到舉報後已立即暫停涉事教師所有接觸學生的工作，又指涉事教師已離職。校方於通告透露，有「其他機構」介入調查，又指「全校師生現階段不宜作出任何揣測及發表意見」。

教育局回覆指，警方正調查有關事件，不便作出評論，而局方亦一直與有關學校緊密聯繫，跟進事件。警方回覆指，收到一名男童報案，並於上周拘捕一名38歲男子。



位於柴灣的張振興伉儷書院，7月初爆出男教師涉對男學生作出不當行為的舉報。（張振興伉儷書院facebook）

學校證涉事老師已離職

張振興伉儷書院本月初爆出男教師涉對男學生作出不當行為事件。事隔大半個月，校方周一（25日）發通告，宣布涉事老師已離職。

通告指出，學校於7月5日起收到匿名信，「投訴一位老師不恰當行為」。校方指出，已立即暫停涉事老師所有接觸學生的工作，以保障學生安全，涉事老師亦已離職。

張振興伉儷書院周一（25日）發出通告，指被投訴作出不當行為的教師已離職。（張振興伉儷書院官網）

稱有「其他機構」介入調查 指師生不宜揣測評論

校方於通告中指出，法團校董會已根據校本機制，成立「專責小組」作出調查事件，嚴肅處理，又指事件已由「其他機構」介入調查，全校師生現階段不宜作出任何揣測及發表意見，以免影響調查。不過，通告未列明哪些機構介入調查事件。

校方強調，重視教師的德行俢養，以及相關舉報，學校社工及教育心理學家已即時為受影響學生提供輔導。通告由學校校長黃世堯簽署，並蓋上法團校董會印章。

教育局回覆指，一直與有關學校緊密聯繫，跟進事件。據局方了解，警方正調查有關事件，故不便作出評論。

教育局重申，一直以來，即使涉嫌失德教師已離職，局方仍會跟進相關事件，包括待個案調查完結後，按掌握的資料審視其教師註冊資格。

警方：拘捕一名38歲男子

警方回覆指，北角警署7月12日接獲一名男童報案，指他在柴灣一學校懷疑被人非禮。

案件由港島總區重案組接手調查。經調查後，警方於7月20日，在將軍澳拘捕一名38歲男子，涉嫌「非禮」及「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」。被捕人已獲准保釋候查，須於8月中旬向警方報到。

警方證實被捕人為該柴灣學校的職員，案件仍在調查中。

張振興伉儷書院位於柴灣。（張振興伉儷書院facebook）

教育局及學校7月初同收舉報

《香港01》7月初報道，張振興伉儷書院一名高層男教師被舉報，對男學生作出不當行為，當中涉及身體接觸的指控。部份不當行為在instagram等社交媒體公開，引起在讀學生及舊生討論，有學生感到被冒犯。

有該校學生曾向記者表示，涉事男教師的不當行為，包括身體接觸、要求學生發送相片等，希望教育局調查。記者亦接觸過舊生，有舊生表示，多年前在學時，已有該男教師身體接觸男學生的指控傳聞。

張振興伉儷書院當時以校長黃世堯名義回覆《香港01》，承認收到有關投訴，並重視事件，法團校董會成立的「專責小組」會調查事件，同時亦與教育局商討如何跟進。黃校長當時表示，未有人正式向校方求助。

除涉事學校外，教育局亦接獲舉報信件，局方發言人早前回覆指，學校按校本機制展開獨立調查後，需向局方提交報告。教育局要求學校嚴肅跟進和徹查事件，並會詳細審視調查結果及採取適切行動。