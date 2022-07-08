柴灣張振興書院男教師被投訴對男學生作不當行為　校方教育局跟進

《香港01》獲悉，位於柴灣的張振興伉儷書院，有學生及舊生指控一名高層男教師，涉嫌對男學生作出不當行為。教育局表示，局方和學校均接獲舉報，會按校本機制展開獨立調查，局方要求學校嚴肅跟進和徹查事件。

張振興伉儷書院校長表示，對事件甚為重視，現階段未有人正式向校方求助，法團校董會已成立「專責小組」調查，並嚴肅處理，事件對師生造成情緒壓力，已安排老師及社工提供支援。



張振興伉儷書院位於柴灣。（張振興伉儷書院facebook）

學生及舊生ig公開指不當身體接觸

據了解，舉報內容涉及學校一名高層男教師，對男學生作出不當行為。部份不當行為亦在instagram等社交媒體公開，有在讀學生及舊生討論，行為包括身體接觸等，不少學生感到冒犯。

《香港01》記者接觸過該校學生，表示有身體接觸等不當行為，亦包括要求學生發送相片等，學生希望教育局調查。記者亦接觸過舊生，有舊生表示，多年前在學時，已有該男教師身體接觸男學生的指控傳聞。

張振興伉儷書院位於柴灣。（張振興伉儷書院facebook）

張振興校長：法團校董會成立「專責小組」調查

張振興伉儷書院以校長黃世堯名義回覆《香港01》，指校方收到涉及一名教師的不當行為投訴，對於今次事件甚為重視，法團校董會已經按校本機制成立「專責小組」調查，嚴肅處理，同時亦與教育局商討如何跟進。

黃校長表示，由於現階段未有人正式向校方求助，「專責小組」在了解事件及調查行動需時；事件對個別老師和學生造成情緒壓力，校方已安排老師及社工提供支援。黃校長亦強調學校非常重視教師的德行修養，並致力保障學生身心靈健康的需要和安全。

教育局：校方需呈交獨立調查報告

教育局發言人表示，接獲舉報信件，隨即聯絡有關學校了解詳情，學校亦接獲相關舉報，會按校本機制展開獨立調查，後向局方提交報告。教育局要求學校嚴肅跟進和徹查事件，並會詳細審視調查結果及採取適切行動。