抑鬱男涉斬鄰居60刀案　疑事主篤背脊狂斬　被告完事點煙等警察

患有抑鬱症男子，認為一名相識多年的鄰居「篤背脊」令他失去工作，又指該鄰居經常問他借錢。一次該鄰居前來借錢時，抑鬱男一怒下斬鄰居超過數60刀，並把對方殺死，雖然有其他人目睹情況並勸阻，但抑鬱男回應：「你放心，我喺有分寸......」然後從鄰居身上取出香煙，並點起香煙等警察到來。抑鬱男原被控一項謀殺罪，陪審團早前已裁定被告不適合答辯。控方今(26日)在高等法院就案情舉證，以決定被告是否做出涉案行為。



被告陳鴻芬，56歲，被控於2020年6月9日在黃大仙竹園南邨謀殺葉喜成(53歲)。被告早前已被裁定精神狀態不適宜答辯或受審。

被告陳鴻芬原被控一項謀殺罪，但早前已被裁定不適合答辯。（資料圖片）

認為葉說其壞話令他失去工作

控方在庭上播放被告的會面紀錄，被告指葉住在他家斜對面，兩人相識了卅多年。被告指葉約5年前失業，平日很喜歡賭馬，差不多每個月都會問他借一千至幾百元。被告又稱半年前因葉說其壞話，令他失去工作。被告另透露他案發時患有抑鬱症約2年，初時有定期求診。

初時斬了一下之後開始瘋狂

被告稱，案發當天下午，葉致電問他借錢，之後並到被告家中。葉稱他沒有「篤背脊」，叫被告不要信其他人，之後兩人發生口角。被告形容當刻「怒火嚟左」，之後失控，便持刀插了葉的背脊，又說：「初初一下，後面開始瘋狂。」他估計在單位內插了約30次內，葉開門想離開，被告描述：「佢慢慢行囉，都唔急，佢走唔甩。」他在走廊繼續插葉的頭、眼等位置約70刀。

從葉的腰包取煙點燃等警察來

期間有街坊目睹事件便出言阻止，被告叫他們不要多管閒事，並說：「你放心，我喺有分寸，冤有頭責有主…」被告又從葉的腰包中取出香煙，並點燃香煙等候警方到場。被告憶述時多次重複說：「自己番唔到轉頭。」又自言當時：「控制唔到自己」、「我覺得自己有問題」。

證人見橙衣男被拉入單位再被追至走廊

證人陳籽熹供稱，她現在是一名Youtuber，她與被告及葉住在同一層。她當日下午1時許聽到有人大叫，遂打開單位鐵閘查看，發現一名手有血跡、穿橙色衣服的男子，被另一人扯入單位。陳隨即報案，又在單位拍下片段，並見紅衣男在走廊用刀刺橙衣男，地下滿佈鮮血，橙衣男子曾叫救命，紅衣男子則在叫囂。陳再致電報案，未有繼續拍片。

同層關員目睹事件太驚無報警

居於同層的海關關員鍾伯堅則指，他看到被告用刀刺向另一名男子三次。鍾在辯方盤問時承認未有報案，因為當時太驚慌。同時，他當時聽到他人和被告對話，嘗試阻止被告，並有人報案。

案件編號：HCCC11/2022