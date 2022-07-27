夏日賞賞你｜7.28搶4.3萬份低至25折限量賞　換領步驟、優惠一覽

旅發局「夏日賞賞你」第二批約43,000份限量獎賞周四（28 日）中午12時起可供市民領取，新一批限量獎賞涵蓋 48個景點及餐飲、零售商戶，包括滋補湯包﹑蔘茸燕窩﹑運動用品、休閒服裝購物優惠及景點入場套票等等，多個獎賞優惠折扣低至 25 折，包括牛涮鍋特選25折優惠享用穀飼牛封門柳及日本九洲白豚肉的晚市放題、Pricerite實惠門市購買家品滿250元减100元，以及75折購買海洋公園水上樂園入場門票等。第二批「夏日賞賞你」採先到先得制，登記方法、換領步驟及優惠名單，一文看清。



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旅發局「夏日賞賞你」第二批約43,000份限量獎賞，包括75折購買海洋公園水上樂園入場門票等。（資料圖片）

市民在旅發局指定網站登記帳戶後，周四中午12時起在網上以先到先得方式領取優惠，加入電子平台的「我的錢包」，並在領取後30日內使用。旅發局提醒，每人只限領取每款限量獎賞一次，每個「我的錢包」只可同時儲存3份限量獎賞。

▼「限量獎賞」重要貼士▼

．每位用戶只可在「我的錢包」同時儲存最多3份限量獎賞

．若「我的錢包」儲滿3份限量獎賞，必須先兌換，方可再領取其他限量獎賞

．所有限量獎賞一經領取，不得刪除

．所有限量獎賞自領取（即「新增到我的錢包」）之日起計30天內有效

▼4大熱門獎賞▼

1.海洋公園水上樂園

75 折購買水上樂園入場門票

2.實惠

實惠門市購買家品滿HK$250即減HK$100

3.THERMOS

特選25折優惠購買FFM系列500毫升保溫瓶

4.牛涮鍋

25折優惠享用極罕穀飼牛封門柳、日本九州白豚肉之晚市放題

▼夏日賞賞你第二批名單一覽▼

▼夏日賞賞你限量換領獎賞 4 大貼士▼

1. 先開戶

旅發局指要領取獎賞，要先以手機號碼登記為 Discover Hong Kong 網站帳戶，即入旅發局開戶網站

網頁註冊步驟5步完成

【註冊步驟1】以手機號碼登記為Discover Hong Kong 網站帳戶

【註冊步驟2】安全驗證

【註冊步驟3】選擇以短訊、WhatsApp或語音來電驗證登記號碼

【註冊步驟4】輸入收到驗證碼

【註冊步驟5】填寫個人資料及接受相關條款

手機註冊3步曲

2. 用得快有機會賞得多

若帳戶儲存的首批限量獎賞已達 3份上限，須先兌換以騰出空間領取新一批限量獎賞

3. 留意即時領取情況

輪候進入領取限量獎賞頁面時，留意網頁顯示的即時領取情況

4. 30 日內兌換獎賞

限量獎賞需於領取日起計 30 日內使用，逾期無效

▼夏日賞賞你換領辦法教學▼

換領第一步：以手機號碼註冊／登入

以手機號碼註冊／登入

換領第二步：分類瀏覽各式限量獎賞，選定心儀優惠後按「新增到我的錢包」領取所選限量獎賞

分類瀏覽各式限量獎賞，選定心儀優惠後按「新增到我的錢包」領取所選限量獎賞

換領第三步：掃描實體店鋪員工提供的旅發局二維碼，或在商戶網店付款時，複製及輸入優惠碼

掃描實體店鋪員工提供的旅發局二維碼，或在商戶網店付款時，複製及輸入優惠碼

▼夏日賞賞你第二至第四批優惠開放領取時間▼

第二批：2022年7月28日中午12時

第三批：2022年8月11日中午12時

第四批：2022年8月25日中午12時

▼7月26日 香港書展2022最後一日▼

