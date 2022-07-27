過渡屋｜何文田舊樓翻新成過渡屋　申請期7.29截止暫超額近兩倍

樂群社會服務處與恒地合作推出過渡性房屋項目「樂住‧FUN享」，助貧窮家庭改善住屋環境。樂群社會服務處今(27日)公布，率先開放申請的76個，位於何文田太平道成德大廈及勝利道僑華樓單位，暫接獲204宗申請，超額近兩倍，當中六成申請者目前居於狹窄居所，亦有失業人士。

樂群總幹事黃萬成指，曾接獲市民來電哭訴苦況。工聯會立法會議員、樂群社會服務處主席吳秋北則指，臨時房屋供不應求，冀港府加快土地開發及增加房屋供應，兑現三年上樓承諾，另可物色更多位於市區的過渡房屋，便利市民就業。



樂群社會服務處今(27日)公布，率先開放申請的何文田單位暫接獲204宗申請，超額近兩倍。左起：郭偉強、吳秋北及黃萬成。（陳淑霞攝）

76個單位暫收204宗申請 樂群︰唔會單純視佢哋係租客

黃萬成表示，首批位於何文田的過渡屋單位合共76個，自項目開放申請後，至今共接獲204宗申請。據申請者數據可見，約60%現時人均居住面積低於50平方呎，26%申請家庭正領取綜援，無領取綜援申請者家庭收入中位數則為1.1萬元。另分別各有14%申請家庭報稱失業，及子女有特別學習需要。

他續說，有申請者哭訴苦況，亦有市民查詢時透露，在疫情下經濟陷入困境，需靠借貸度日，更曾萌生尋死念頭。黃萬成指，申請者除有住屋需要外，亦需各項社會服務支援，包括就業支援及危機介入等，「我哋唔會單純視佢哋係租客，而係服務對象」，盼港府可為營運機構增撥資源。

租期兩年 倘完約後未上樓可再續租

黃萬成續說，審批申請時主要有七大準則，包括輪候公屋年期、目前居住環境、財務狀況及貢獻社區意願等。申請者亦需參與面試遴選，獲批後可入住兩年，倘完約後仍未上樓，則可再續租兩年。

工聯會立法會議員、樂群社會服務處主席吳秋北表示，本港住屋需求殷切，公屋平均輪候時間已逾六年，冀港府從根本解決，包括加快土地開發及增加房屋供應，兑現三年上樓承諾。他冀當局可物色更多位於市區的過渡房屋，便利住户就業及上學。

工聯會立法會議員郭偉強則指，公屋供應滯後，過渡屋可解燃眉之急，冀港府投放更多資源。黃萬成則認為，政府需為過渡房屋作長遠規劃，他認為，與其依賴發展商被動提供土地，「政府會唔會主動提供過渡屋呢？呢個係承擔同決心。」

樂群社會服務處。（資料圖片）

「樂住‧FUN享」過渡屋計劃分兩期 中環卑利街舊樓10單位8.8起接受申請

「樂住‧FUN享」過渡性房屋計劃共分兩期，首階段開放76個位於何文田太平道及勝利道單位申請，後天（29日）截止申請；另餘下10個位於中環卑利街的單位，則會於下月8日至9月9日接受申請。申請者可透過郵寄、遞交紙本資格或於網上填寫申請表報名。

位於何文田太平道、勝利道的單位將設有獨立廁所，但每兩戶需共用廚房；中環卑利街的單位則每戶均設有獨立廚房及廁所。單位亦會配備有基本設備，包括冷氣機、電熱水爐及抽氣扇等。