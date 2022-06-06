運房局：將研究改建閒置校舍作過渡屋　疫情緩和後才能改建方艙

立法會房屋事務委員會今天（6日）召開會議，不少議員關注過渡性房屋的進展。運輸及房屋局副局長蘇偉文表示，現已覓得可興建21,600伙過渡性房屋的土地，日後將研究改建閒置校舍，當疫情緩和後，方能研究如何改建社區隔離設施（方艙醫院）。



▼3月24日 元朗潭尾方艙醫院竣工交付政府使用▼



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公屋6個工作天可建一層

運房局又重申，房委會已物色其他適合使用「組裝合成」建築法的新發展項目，初步料可提供約20,000伙。現時部分公營房屋項目已達約90%的預製率，並能在6個工作天內興建一層由逾20個公營房屋單位組成的標準樓層。

局方又說，現時房委會已在3個公營房屋項目採用「組裝合成」建築法，包括東涌第99區一幢住宅大廈，可提供約200伙；觀塘德田街一幢住宅大樓，涉約400伙；以及安達臣道石礦場R2-6及R2-7地盤，包括3座住宅大廈，約1,400伙。

▼3月3日 啟德隔離設施興建地盤▼

