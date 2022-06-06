運房局：將研究改建閒置校舍作過渡屋 疫情緩和後才能改建方艙
撰文：王潔恩
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立法會房屋事務委員會今天（6日）召開會議，不少議員關注過渡性房屋的進展。運輸及房屋局副局長蘇偉文表示，現已覓得可興建21,600伙過渡性房屋的土地，日後將研究改建閒置校舍，當疫情緩和後，方能研究如何改建社區隔離設施（方艙醫院）。
▼3月24日 元朗潭尾方艙醫院竣工交付政府使用▼
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公屋6個工作天可建一層
運房局又重申，房委會已物色其他適合使用「組裝合成」建築法的新發展項目，初步料可提供約20,000伙。現時部分公營房屋項目已達約90%的預製率，並能在6個工作天內興建一層由逾20個公營房屋單位組成的標準樓層。
局方又說，現時房委會已在3個公營房屋項目採用「組裝合成」建築法，包括東涌第99區一幢住宅大廈，可提供約200伙；觀塘德田街一幢住宅大樓，涉約400伙；以及安達臣道石礦場R2-6及R2-7地盤，包括3座住宅大廈，約1,400伙。
▼3月3日 啟德隔離設施興建地盤▼
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立法會議員參觀新界過渡屋 鄭泳舜倡加碼興建至4萬伙過渡屋加碼至2萬伙 運房局︰連已招標及開展前期工作項目已達標元朗菜園村南農地申建過渡屋 涉607伙 料明年落成營運至2030年政府交還元朗過渡屋同心村 首批155伙今日交付 提早下月入伙劏房戶不合資格申請過渡屋 逾四成因輪候公屋未滿3年