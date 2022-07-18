「樂住‧FUN享」首批何文田過渡性房屋今起申請　首半天接70宗查詢

由發展商借出舊樓改建丶獲政府撥款1,720萬元的「樂住•FUN享」過渡性房屋計劃今日（18日）起接受申請，服務處短短兩小時已收到約40宗查詢，半日收70宗，反應熱烈。有申請人倖今早親身到場申請時表示，已經輪候7年仍無法入住到公屋，指過渡性房屋租金較劏房更易負擔。



申請人：輪候七年，疫情打擊積蓄所剩無幾

今早親身到場申請過渡性房屋計劃的李先生已屆70歲，正住在租金要7千元的劏房。他指本身的經濟狀況加上疫情打擊，積蓄已所剩無幾，現時不論樓價和租金都很貴，實在無法負擔。

他表示與太太二人已輪候公屋7年，正拿取政府為輪候公屋人士發放的現金津貼試行計劃，覺得過渡性房屋的租金比劏房容易負擔，「我依家間劏房要四千蚊，呢度四千幾喎。」所以才來申請。被問到是否喜歡何文田區，他指未去過，又指若成功申請時再打算。

親身到場申請過渡性房屋計劃的李先生現年70歲，申請公屋輪候了七年。（鄭嘉慧攝）

樂群社會服務處總幹事黄萬成表示，計劃提供86個單位，在開始申請後兩小時已收到約40個查詢，平均每3分鐘便有一個查詢。截至下午約1時，服務處共收到70宗查詢，項目至今總共收到逾100宗查詢。

黄萬成表示，不少人得知有何文田這種旺區可以選擇都很雀躍，「住屋需要係佢哋急切嘅困境」。他稱，「市民的呼聲相當清楚，希望可以盡快上樓，唔使輪候咁耐，而呢啲呼聲新一屆政府係聽到嘅。」

他提到在處理市民查詢過程中亦突顯了計劃的局限性，就是單身人士並不符合申請資格，「有好多單身人士打電話查詢，知道不合資格都相當失望。」他認為有需要的單身基層人士為數不少，希望未來有計劃可以增加單身人士的居住單位。

「樂住‧FUN享」首批過渡屋今起接受申請，最快9月底入伙。預料提供86個過渡房屋單位，有360人受惠。首批何文田單位由7月18日至7月29 日接受申請。申請者可透過郵寄、親身遞交紙本申請表格，或透過網上方式填寫電子申請表，詳情可瀏覽樂群社會服務處網頁或致電熱線9247-2077了解更多。