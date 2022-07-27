連續一周單日確診破4000宗　呈報多10人死亡　研放寬處方口服藥

疫情反彈，今日（27日）新增4,508宗確診個案，包括220宗輸入個案，已連續一周單日確診超過4,000宗；另再呈報多10人死亡，為三個月以來新高，當中四人來自院舍，全部人均未完成三針疫苗接種。其中一宗死亡個案，76歲婦人沒有長期病患，亦沒有病徵，但日前在家中昏迷不省人事，救護人員到達時已心臟停頓，遺體送公眾殮房，個案轉交死因庭跟進。醫管局稱，正研究放寬處方新冠口服藥的指引，希望更多人可以用藥。



衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新增4,288宗本地個案，及220宗輸入個案，合計4,508宗，已連續一周破4,000宗。

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醫管局總行政經理關慧敏則指，單日呈報10人死亡，為3個月來的新高，重上雙位數字，當中九人昨日離世，包括七男兩女，年齡介乎74至97歲。10宗死亡個案詳情如下：

1.97歲老翁，本身患有血壓高、腦退化、曾經中風，由於心臟衰竭及肺水腫入院，之後檢測呈陽性，並接受治療，但由於情況惡化昨日去世。

2.89歲老婦，之前打了一針疫苗，本身為乳癌康復者，但患有糖尿及血壓高、心臟病，在家需要聞氧氣。她由於身體不適而進入急症室，之後確診，當局曾處方口服藥，但由於出現器官衰竭，昨日離世。

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3.86歲老翁，與家人同住，已接種兩針疫苗，本身患有血壓高，亦曾患有前列腺癌；有腦出血及腦退化。老翁之前快速測試結果呈陽性，到指定診所求醫，之後由於氣喘便入急症室，當時已出現肺花，須要用呼吸機，惟昨日惡化死亡。

4.86歲老翁，過往患有腎病、糖尿、血壓高，昨日由於上呼吸道感染前往急症室，惟心臟功能衰竭，最終離世。

5.85歲老翁，並無接種疫苗，患有「三高」，7月20日在街頭暈倒，送院時清醒，但有上呼吸道病病徵，之後情況惡化至昨日不治。

6.84歲老翁，本身未能自理，有心臟衰竭的情況，曾經中風，由於發燒氣喘到急症室求醫，最終因其他器官衰竭，昨日離世。

7.84歲老翁，居住於老人院，患有「三高」，並曾中風，由於發燒故入急症室，之後肺部情況惡化，最終離世。

8.83歲老翁，曾接受「通波仔」手術，又患有慢性腎病，到急症室時曾嘔吐及氣喘，之後心臟已停頓，急救無效最終離世。

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9.74歲老婦，已接種兩針疫苗，曾中風，亦有血壓高，以及腦退化的跡象。她由於發燒、屙嘔及氣喘而進入急症室。之後由於併發了細菌性的肺炎，情況一直惡化，昨日離世。

10.76歲老婦，7月20日離世，未曾接種疫苗，無特別長期病患，只有青光眼。7月20日，被家人發現不省人事，惟之前並無任何病徵。當救護車到達時，她已沒有心跳及脈搏，送公眾殮房，個案轉交死因庭跟進。

關慧敏表示，公院新冠留醫病人累積增至1390人，當中28人危殆，她提醒，長者個案可以惡化得很快，就算病情輕微亦要盡快求診，會向合適病人處方新冠口服藥。她續指，及早用藥可預防惡化及加快康復，正研究放寬用藥指引，希望更多人可以用藥。