強制檢測｜增65地點　涉嘉亨灣、昇御門等　匯璽污水呈陽性同上榜

本港新冠肺炎疫情反彈，多區亦出現確診個案。醫務衞生局今晚（26日）發出新一份強制檢測公告，有65幢大廈被納入公告。當中58幢有居民確診，在18區中，沙田區有10幢大廈上榜，為各區之冠，包括大圍美城苑暉城閣、碩門邨新碩樓，以及馬鞍山利安邨利豐樓等。其餘上榜大廈有半山區柏道寶威閣B座、西灣河嘉亨灣1座及紅磡昇御門1座等。



另外，柴灣富景花園7至10座及深水埗匯璽III 8座等七幢大廈，因污水樣本檢測呈陽性亦被納入強制檢測公告。公告列明，所有人若在指定時間內曾到訪相關地點，須於周三或下周四（27日或28日）接受核酸檢測。



▼7月26日強制檢測公告▼



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沙田區佔10幢 禾輋邨兩幢上榜

因應多宗陽性檢測個案，有58個指明地方被納入強制檢測公告。當中以沙田區為重災，上榜大廈包括碩門邨新碩樓、禾輋邨康和樓及協和樓、大圍豐盛苑榮盛閣，以及新翠邨新偉樓等共10幢。將軍澳亦有七幢大廈被納入公告，涉及裕明苑裕昌閣、清水灣半島6座，以及尚德邨尚禮樓等。新界區上榜大廈亦有粉嶺芬園已婚初級警務人員宿舍2座及荃灣愉景新城11座等。

九龍區方面，觀塘區有五幢大廈上榜，涉及藍田德田邨德盛樓、牛頭角彩德邨彩義樓，以及秀茂坪寶達邨達康樓等。深水埗亦有五幢大廈被納入公告，分別有石硤尾石硤尾邨美柏樓、長沙灣元州邨元智樓及元滿樓等。

另外，紅磡昇御門1座、鑽石山鳳德邨黛鳳樓，以及牛池灣消防處永定道消防已婚宿舍2座等大廈亦上榜。

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港島方面，上榜大廈包括半山區柏道寶威閣B座、西灣河嘉亨灣1座、香港仔香港仔中心海珠閣，以及筲箕灣東熹苑逸熹閣等。離島區則有兩幢大廈被納入公告，分別有東涌滿東邨滿泰樓及迎東邨迎福樓。

柴灣富景花園7至10座污水呈陽性而上榜

另外，因應在深水埗、天水圍及柴灣採集到檢測呈陽性的污水樣本，有七個指明地方被納入強制檢測公告，包括柴灣富景花園7至10座、天水圍天恒邨恒通樓及恒運樓，以及深水埗匯璽III 8座。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 （截至7月27日）▼



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當局表示，三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士無需接受強制檢測。至於須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。換言之，快速抗原測試陰性結果不會獲視作為符合強制檢測要求。

另外，政府周三（27日）亦將於荃灣梨木樹邨及青衣長青邨重開流動採樣站。另外，多個檢測點設置了派籌機，已取籌的市民可在社區檢測中心網站查看實時籌號排隊狀況。

▼7月25日 機場返港人士等候乘搭專車往檢疫酒店▼

