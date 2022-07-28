foodpanda外賣員遇車禍離世　關注組促增加保險範圍及金額

秀茂坪日前（26日）有電單車與巴士迎頭相撞，59歲電單車司機陳德明送院後不治。他生前為外賣平台foodpanda的外賣員，事發時疑正前往工作地點，惟因未正式上線而未有保險保障，事件引起大眾關注這班外賣員的勞工權益。



香港基督教工業委員會外賣員權益關注組成員歐嘉泳今早（28日）在電台節目表示，外賣平台foodpanda在傳媒追問下始向該外賣員的家屬提供資料，而現時平台所提供的保險也遠低於法例要求，認為外賣平台需要提高保險保障的範圍及賠償金額，也有責任在事故後第一時間向家屬提供工作資料，並交代事故。



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歐嘉泳在電台節目《千禧年代》提到，外賣平台foodpanda在傳媒追問下，事發九小時後始向該外賣員的家屬提供資料。她指出，外賣員的工作資料，如上線時間等都掌握在foodpanda手上，認為foodpanda有責任在發生事故後第一事間向家屬提供資料，並交代事故。

歐嘉泳續指，現時外賣平台foodpanda為外賣員提供的保險，只為他們由接單起至送完該趟外賣的那段時間內提供保障。相對地，另一外賣平台deliveroo提供的保險，受保時間由外賣員上線至落線後一小時，在保障上相對foodpanda全面。歐嘉泳也提到，外賣平台外賣員的工作時間彈性，台灣的foodpanda為外賣員提供的更是24小時的保險。

除了保險保障範圍，歐嘉泳認為保險的賠償金額也應與現時的勞工法例規定看齊，她以死亡賠償為例，現時香港foodpanda所買的保險只能就死亡個案賠償36萬，但勞工法例規定是47萬，兩者相差至少10萬。

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