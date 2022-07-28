新冠口服藥｜專家籲更進取向長者處方　倡降年齡限制：唔好硬梆梆

醫管局正研究放寬處方新冠口服藥臨床指引，醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今早（28日）於電台節目表示，兩款新冠口服藥最低適用年齡分別為12歲及18歲，他認為可放寬條件：「唔好咁硬梆梆睇有冇高危因素。」他亦建議，當局可提早獲得長者及其家人授權，當確診時立即派發藥物，免錯失5日內服用的黃金期。



醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷。（資料圖片）

兩款口服藥目前最低年齡限制為12歲及18歲

曾祈殷表示，現時醫管局處方的新冠口服藥，須於發病的5日內使用，通常不論是否已接種疫苗，首先供給60歲以上長者服用。至於60歲以下，則供給具高危因素的人士，包括肥胖、糖尿病、免疫系統失調等，亦會考慮已接種疫苗的劑數等。

曾祈殷稱最低處方年齡具下調空間 病人轉差前應盡早服用

曾指，目前兩款新冠口服藥，帕克斯洛維德及莫納皮拉韋，最低分別可供15歲或18歲以上人士服用。他認為，處方年齡具下調空間，不應僅供予長者，認為在病人臨床轉差前亦應盡早服用：「有時唔好咁硬梆梆睇有冇高危因素，藥廠都講到明係希望5日內服用，呢個黃金期唔好過咗。」

▼兩款治療新冠肺炎口服藥▼



曾祈殷籲先向長者取得授權 加快開藥流程免失5日黃金期

曾亦建議，當局應更進取向長者處方口服藥，例如可提早獲得院舍長者及其家人授權。他解釋，由於兩款藥物略帶不同，若先向長者宣傳並獲得授權，當確診後則可立即派發，以免申報及運輸等過程需時，錯過5日內服用的黃金期。至於在社區居住的長者，亦能以相同方法處理。

此外曾亦提到，雖然有病人希望能獲得口服藥，但亦有病人「耍手擰頭」不願被處方，部份為對藥物不認識；亦有部份因沒向當局呈報確診，僅快測顯示為陽性，故系統並無紀錄，醫生在該情況下難以處方藥物。