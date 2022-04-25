疫情｜醫管局指新冠口服藥成效理想　倘現第六波仍有足夠供應

本港早前引入兩款新冠口服藥，先後在公立醫院、社區治療設施、指定診所及安老院舍等向新冠患者處方。醫管局臨牀傳染病治療專責小組主席曾德賢今日（25日）表示，一旦出現第6波疫情，本港有足夠新冠口服藥供應。



他又指，默沙東的膠囊藥丸較適合年紀大、有吞嚥困難的院友，而輝瑞口服藥每日服用數量多且較大粒，與較多藥物相沖，亦有機會出現副作用，故較少為長者處方。



▼兩款治療新冠肺炎口服藥▼



曾德賢在港台《千禧年代》表示，默沙東研發的莫納皮拉韋（Molnupiravir）及輝瑞研發的帕克斯洛維德（Paxlovid），分別已為約1.77萬人及約9,700人處方，指定診所用量最多，兩款口服藥合共處方1.3萬次。根據醫院及感染控制中心數據，兩款口服藥初步成效十分理想。

曾德賢指，目前已為超過6,000名染疫院舍長者處方口服藥，較多處方默沙東的膠囊藥丸，因數量相對較少，可打開膠囊將藥粉溶在水中服用，故較適合年紀大、有吞嚥困難的院友，亦沒有特別副作用。

至於輝瑞的口服藥，他指每日要服用6粒，每粒直徑長1.7厘米，體積相對較大，長者較難吞下，加上會與較多藥物相沖，故不適合部分有長期病患、要服用其他藥物的長者使用；另有5.6%患者會短暫失去味覺，逾3%患者會肚屙。

醫管局臨牀傳染病治療專責小組主席曾德賢表示，一旦出現第6波疫情，本港有足夠新冠口服藥供應。（資料圖片 / 余俊亮攝）

新冠抗體藥物不能取代接種疫苗

此外，已抵港的首批逾190劑阿斯利康預防性新冠抗體藥物，曾德賢表示，會集中用於曾接受幹細胞移植等免疫力最差的病人，及暫時只在醫院使用。他指免疫力弱的定義廣泛，包括曾進行腎臟和肝臟移植的人士、正接受治療的癌症患者、先天免疫力差，以及使用類固醇或類風濕患者等，至於下一批藥物的使用對象仍在商討中。

他強調，新冠抗體藥物不能取代接種疫苗，有研究指打齊疫苗後免疫力仍未必足夠，故需靠藥物協助。