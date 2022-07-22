機場去年貨運量達500萬公噸　運輸局長林世雄：疫情帶動需求

疫情下航空業大受影響，於2017年成立的香港貨運航空今年成立五周年，今日﹙22日﹚舉行慶祝酒會。運輸及物流局局長林世雄致辭時表示，雖然疫情嚴重影響全球航班運作，但亦衍生對電子商貿及醫療物資運送的需求，去年機場貨運量錄得雙位數增幅，達到500萬公噸，較2020年上升12.5%，令香港成為全球最繁忙的貨運機場。



香港貨運航空是香港航空貨運業務的總代理，成立於2017年，以香港為基地提供國際航空貨運服務，目前的服務網絡包括鄭州、上海、曼谷、新加坡等地；去年亦向空運牌照局申請增加九個航點，並於本月初正式啟用往返香港至東京的定期航班服務。

今日該公司舉行五周年酒會，林世雄亦有出席。林致辭時表示，港府致力發展香港航空業，積極融入國家發展大局，以香港所長，服務國家所需，會繼續發展高增值的航空業務及擴大香港的航空網絡，以促進航空業的長遠增長。

林續指，儘管疫情嚴重影響全球航班運作，但亦衍生對電子商貿及醫療物資運送的需求，香港機場貨運量於去年錄得雙位數的增幅，達到500萬公噸，較2020年上升12.5%，令香港機場成為2021年。

香港貨運航空董事長兼總裁張有強致辭時表示，該公司於過去五年一直以香港為基地，將會繼續提升服務，滿足貨運服務需求。他又指，去年公司運載超過40萬公噸貨運，為香港機場貨運量第二大航空公司，未來會致力擴展國際航線網絡，鞏固香港國際運輸樞紐的地位。

與副局長廖振新認識多年 林世雄︰對方對議會認識很深

另外，港府今日公布新任副局長及政治助理人選。林世雄於活動結束後表示，與獲委任為運輸局副局長的廖振新認識多年，過去10年均是同事，認為對方對議會認識很深，而且對交通運輸亦有深刻認識。

至於新任運輸局政治助理陳閱川，林認為，對方多年來對運輸政策研究很有經驗，相信運輸局會向着務實有為的目標前進。

▼疫情持續逾兩年，機場停滿客機▼

