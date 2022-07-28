醫管局調高公私營協作服務費至3612元　普通科門診睇私醫收費不變

醫院管理局今（28日）公布，因應最新的綜合消費物價指數，調高參加普通科門診公私營協作計劃向私家醫生發放的服務費，由每名病人每年最高3,510元上調至3,612元，生效期追溯至今年7月1日。

截至6月底，計劃共有逾600名私家醫生參與，為逾四萬名參加計劃的普通科門診病人提供診症服務，病人可於全港18區自選家庭醫生，僅需按普通科門診定價付診金50元，醫管局則會向參加計劃的私家醫生發放服務費。



參加普通科門診公私營協作計劃的病人，可於全港18區自行選擇家庭醫生，並按醫管局普通科門診定價付費，醫管局將向參加計劃的私家醫生發放服務費。（資料圖片）

醫管局發言人指出，今次調整幅度是根據政府統計處《消費物價指數月報》內刊出的綜合消費物價指數（醫療服務）去釐定，按2021年7月至2022年6月期間的指數變動去計算調整金額。

發言人稱，參加計劃的私家醫生每年為每名病人提供最多10次的資助診症，可獲的金額會由3,510元上調至3,612元。參加計劃病人需繳付的費用，則繼續維持為醫管局普通科門診每次收費的50元。

門診協作計劃現已在全港18區推行，病人可以於全港任何地區自行選擇家庭醫生。截至六月底，計劃共有超過600名私家醫生參與，為逾四萬名參加計劃的普通科門診病人提供診症服務。

發言人感謝參加計劃的私家醫生於過去一年的新冠肺炎疫情中，為參與計劃的病人提供更方便的診症或覆配藥物服務選擇，亦在冬季服務高峰期期間提供額外診症籌額。

發言人指，醫管局所有公私營協作計劃均使用『電子健康紀錄互通系統』（互通系統）作為運作平台，有意參與門診協作或其他公私營協作計劃的私家醫生及病人，需登記使用互通系統才可以參與計劃。醫管局會繼續密切監察計劃的實施情況，並留意私家醫生、病人及其他持分者的意見。