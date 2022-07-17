公院處方內地藥惹熱議　醫管局稱應付短缺　按法例進口審批

公立醫院近日被指向病人處方內地藥物，醫管局今日（17日）承認，由於第五波疫情本港欠缺「撲熱息痛」，曾向內地採購「对乙酰氨基酚片」供病人使用；就近期對「注射用頭孢西丁鈉」需求，醫管局已按規定，通過註冊醫生為治療特定病人進口相關藥物，並已向衞生署申請進口證。醫管局重申，公立醫院使用的藥物，不論由內地或外地生產，均按照相關法例進口和既定程序審批。



醫管局表示，因應第五波疫情時本港極度欠缺含「撲熱息痛」成分的止痛退燒藥的緊急情況，醫管局透過特區政府從內地政府認可渠道，採購「对乙酰氨基酚片」供病人使用。（互聯網）

涉及「对乙酰氨基酚片」和「注射用頭孢西丁鈉」

醫管局表示，就兩項從內地進口的藥物作出澄清，因應第五波疫情時本港極度欠缺含「撲熱息痛」成分的止痛退燒藥的緊急情況，醫管局透過特區政府從內地政府認可渠道，採購「对乙酰氨基酚片」供病人使用。

至於因應近期對「注射用頭孢西丁鈉」的需求，醫管局根據《藥劑業及毒藥規例》（第138A章）的規定通過註冊醫生為治療特定病人進口「注射用頭孢西丁鈉」，並根據《進出口條例》（第60章）向衞生署申請進口證，以進口有關藥物。

醫管局重申，所有公立醫院使用的藥物，不論其生產地，包括內地以至世界各地，均按照本港相關法例進口和本局的既定程序審批，審批標準相同。(資料圖片)

醫管局：疫情嚴峻導需從不同地區進口採購合約以外藥物

醫管局重申，所有公立醫院使用的藥物，不論其生產地，包括內地以至世界各地，均按照本港相關法例進口和本局的既定程序審批，審批標準相同。在特殊情況或當藥物出現未能預計的供應問題時，如因疫情嚴峻導致個別藥物供應緊張，醫管局或需要從不同地區進口採購合約以外的藥物，以確保病人得到適切的藥物治療，藥劑部職員會因應實際情況提供所需訊息給前線員工及病人，確保用藥正確。

醫管局又指，有個別媒體報道有誤導成分，涉嫌指控或暗示本局進口和使用未經許可藥物，醫管局對此失實言論，深表遺憾。就採購內地藥物的數量及金額問題，一如採購其他產地藥物的情況，涉及與藥物供應商的商業協議及商業敏感資料，有可能影響未來從世界各地採購藥物的工作，因此不能公開。