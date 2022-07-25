沙田醫院外科病房8人中招　醫管局研探病前48小時須核酸檢測陰性

本港疫情持續，今日（25日）新增4,130宗確診個案。醫管局表示，沙田醫院外科病房共4名病人及4名員工確診，目前病人轉往威爾斯親王醫院接受隔離治療，情況穩定。局方亦安排腫瘤科、血科、精神科、療護科的員工，每兩周核酸檢測一次；所有病人於入院首日及第三日，均需接受核酸檢測。



此外，醫管局表示考慮參考社署安排，研探病人士於48小時內，須接受核酸檢測；但病人若情況危急，家屬可先提供快測結果，再後補核酸檢測結果。醫管局強調，預期人手足以應付，暫時無一刀切停止探訪的安排。



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再呈報3名住院長者離世

醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏公布，現時有1,409人分別在各公立醫院、北大嶼山香港感染中心、醫管局傳染病中心留醫；昨日醫管局呈報3宗死亡個案，為 1男2女，年齡介乎71至96歲，其中兩人來自院舍。

-96歲女病人，並無疫苗接種紀錄，患有糖尿病、腦退化症、高血壓，於亞博館接受檢疫。她於9月17日快測呈陽性，當時有發燒及嘔吐徵狀，進入急症室後發現血氧含量低，入院後肺部情況惡化，接受口服藥治療，最終延至昨日不治。



-85歲女病人，並無疫苗接種紀錄，與家人同住，患有糖尿病、心臓病、腦退化症，亦懷疑肺腫瘤轉移，須接受保守性觀察。由於她胃口欠佳，入院後發現腎石所引發的尿道炎，須接受局部小手術及抗生素注射，在留院時篩查發現確診，因感染情況嚴重，最終於昨日離世。



-71歲男病人，患有柏金遜症及慢性腎病，因患有尿道炎，並跌倒及抽筋入院，其後測試發現為陽性，並接受口服藥治療，惟因反覆受到感染，情況惡化，最終於昨日不治。



沙田醫院外科病房，一名75歲男病人於7月23日確診，其後再另有3名男病人及4名員工在昨日確診。（資料圖片）

沙田醫院外科病房4名病人及4名員工確診

關亦公布多項報告事項，指沙田醫院外科病房，一名75歲男病人於7月23日確診，經追蹤調查後發現，再另有3名69至83歲的男病人及4名員工在昨日確診。目前所有病人及員工情況穩定，病人亦轉送往威爾斯親王醫院接受隔離治療。

關亦指，該病房源頭仍在調查中，住有25名病人及20名職員工作，目前已完成檢測，正等待報告結果。該病房亦停止接收新症及探訪安排，並清潔消毒及繼續監測情況。

關續指，醫管局非常緊張近期院內出現多宗個案，期望大眾理解公立醫院的情況。她解釋，社區個案增多，同時變異病毒株傳播力強，病人確診後未必有病徵，認為檢測不容易。她指，已提醒同事提高警覺，採取多項措施阻止院內傳播。

腫瘤科、血科、精神科、療護科員工每兩周核酸一次

關宣布，將加強所有公立醫院員工檢測，除了要求每日快測外，由上周起已安排較高感染風險的員工，例如腫瘤科及血科的員工，每兩周核酸一次。她稱，過去一周已觀察到效果理想，能及時找出確診個案，故本周會擴展至精神科及療護科病房，進一步推動前線人員核酸檢測，擴大可適用範圍。

至於所有入院的病人，首日及第三日均需接受核酸檢測，發現後將即時隔離治療。

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醫管局︰考慮加強探病人士核酸檢測

關亦指，長期住院的病人，部份人為體質較差的長者，對疫苗感到抗拒，因此呼籲家屬與醫護人員一同鼓勵病人，以即時安排打針。為了加強保護病人，醫管局並考慮加強探病人士的核酸檢測，她呼籲家屬探病時，遵守感染控制規定及保持衛生，若感到不適，則避免進入醫院。

暫無一刀切停止探訪 情況危急家屬可先快測

問到會否參考社署探訪前48小時內，須接受核酸檢測。關回應指，會參考社署的探訪要求，強調若病人的情況危急，「突然即刻嚟，一定會彈性處理。」例如家屬可先提供快測結果，在探訪家人後再後補核酸檢測結果。

關亦解釋，快測敏感度相比核酸檢測低，稱預期人手足以應付，不會影響醫院一般服務，暫無一刀切停止探訪的安排。她又指，整套探訪安排若有新進展，將會再次報告。

此外，關表示，要求所有聯網的管理層，提醒員工保持警覺，當病房爆發個案須盡早通報及調查。她強調，上述措施目的為避免病毒帶入病房，以減低病人受感染引發死亡的風險。「我喺度再次呼籲大家配合我哋安排，亦都理解我哋面對好困難嘅情況。」

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