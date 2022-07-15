伊利沙伯醫院放射部門續爆疫　增一醫生確診　醫管局要求員工加檢

本港新冠確診個案繼續破3,000宗，多間醫院病房出現爆發，包括香港佛教醫院紓緩治療科增加一名女病人確診、伊利沙伯醫院骨科病房及放射部門分別增加一名病人及醫生染疫。醫管局宣佈加強員工檢測，負責照顧高風險病人的員工下周一起，每星期需多做兩次核酸檢測，而原來的快測要求則不變。



同日亦有六間院舍出現個案，包括三間老人院、一間護老院及兩間殘疾院舍，共涉及五院友、兩員工。



醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞公布醫院爆發情況指，香港佛教醫院紓緩治療科增加一名82歲女病人確診，目前正接受隔離治療，情況穩定，有關病房累計有八名病人及五名員工染疫。

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她指，伊利沙伯醫院亦有兩宗確診個案，包括骨科病房一名98歲病人昨日（14日）確診，目前正進行追縱調查，已安排病房所有病人及員工檢測，而同病房另外三名病人檢測陽性，情況穩定，現接受隔離治療，相關病房停收症及停探訪，進行消毒清潔，會再觀察員工情況。

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至於伊利沙伯醫院放射診斷部亦有感染個案，再增加一名醫生確診，屬於早前公布個案的密切接觸者，目前相關部門的工作無受影響。公院將加強員工檢測，下周一起，負責照顧風險高者包括化療、放射治療、腫瘤科、血科、血液透析、護養病房、精神科、器官移植科，每星期需多做兩次核酸檢測，將會派發樣本包，而原來的快測要求亦會繼續。

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另外，同日有六間院舍出現確診個案，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，相關個案涉及三間安老院舍、一間護老院舍、及兩間殘疾院舍，包括沙頭角崇德安老院遠東分院、元朗安心居、屯門友愛護老院、基督教靈實協會秀茂坪日間活動中心暨宿舍各有一名院友確診；保良局鄭翼之中心有一員工確診；荃灣仁濟護養院則有一員工及一院友中招。