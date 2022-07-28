女經紀涉向夾公仔機租客收4.1萬　以向業主談減租續約　准保候訊

女物業代理涉嫌在新冠疫情期間，向一名夾公仔店的租戶收取4.1萬元，以助租戶向業主洽商減租及續審，她與其男友早前被廉署拘捕，被控收受利益及偽造賬目等罪名，案件今(28日)在九龍城法院提堂，兩名被告要求案件押後以索取法律意見，裁判官把案押後至9月22日再訊，並准兩人以1千元保釋外出。



男友涉偽造賬目亦被控

女被告鍾繡文（56歲，物業代理），被控3項代理人接受收益、1項代理人索取利益、2項煽惑他人提供虛假資料共6罪，她的男友伍志鴻（56歲，前物業代理），則面前一項偽造賬目罪名。

女被告鍾繡文被控收受利益等4項罪名。(劉安琪攝)

女被告涉兩度向租戶收款

4項賄賂控罪指，女被告在伯樂聯行物業代理任職時，涉嫌向一間夾公仔店租戶收受三筆共21,000元的賄款，以及索取另外一筆20,000元的賄款，作為協助該租戶與業主洽商調減每月租金，及續訂租約的誘因或報酬。

疑煽惑租戶用假收據訛稱曾裝修

另外2項煽惑他人提供虛假資料，指女被告涉嫌非法煽惑該租戶，及不誠實地向其核數師提供招致營運開支的虛假資料時，使用五張看來由一間裝修承辦商發出的收據，該些收據顯示承辦商曾向該租戶提供服務及有收費。

女被告的男友伍志鴻，涉捏改收據以掩飾女被告收款，被控偽造賬目罪。(劉安琪攝)

假收據疑用以掩飾女被告曾收款

男被告被控偽造賬目罪，指他涉嫌捏改上述其中三張為會計用途而製備的虛假收據，該些收據被指用以掩飾支付予女被告的賄款。

案件編號：KCCC 1817/ 2022