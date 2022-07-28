22月大女嬰病發一日內轉危殆　住離島直升機送院　須插喉打強心藥

香港疫情持續，今日（28日）單日新增4,886宗確診宗確診個案陸包括248宗輸入個案。同時，一名22個月大女嬰現正在深切治療部留醫，並出現嚴重病變，腦水腫較嚴重，需插喉、駁呼吸機、使用強心藥維持生命。

政府專家顧問、疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆指，女嬰病發時是傍晚時份，由於住於離島，轉折下送到長洲治療，及後再經飛行服務隊轉送到東區醫院，需時2至3小時。他又說，由於女嬰只得22個月大，尚未可接種疫苗，故呼籲家長應及早帶小童打針。



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政府專家顧問、疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，一名22月大的女嬰昨日發燒、咳嗽等，家人在傍晚約7時更發現有抽搐。由於女嬰住在離島，故轉折下要到長洲向聖約翰家庭醫生求醫，及後要由飛行服務隊轉送到東區醫院，直至晚上9時半才抵達。他坦言，整個過程需時2至3小時，形容很不幸。他指，暫未知患者感染那種Omicron分支，但其CT值甚高，達22。

有嚴重腦病變 腦水腫較嚴重

劉宇隆說，腦病變除了可因普通發燒、抽筋引起外，亦可因新冠病毒引起急性壞死性腦炎，由於患者出現抽搐、神志呆滯等病徵，故令人擔心是否發生腦病變，院方正進行不同診斷。而今午已完成的磁力共振亦證實，患者確實有嚴重病變，腦水腫較嚴重，但仍需排除其他可能性。

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22個月尚未可接種疫苗 疑由胞姊傳播

劉指，患者的胞姊每日都要做快測，於7月27日發現陽性，在家庭的密切接觸下，有機會傳播予患者。不過，由於22個月大的嬰兒尚未可接種疫苗，故形容情況無奈、可惜。

劉宇隆又指，過去在第五波疫情中，亦有健康小童染疫後出現腦炎，繼而失救等。他指，腦炎意指腦部發炎，表徵包括神情呆滯，「平時好玩得，宜家都唔玩」；或出現抽筋情況，若長達約5至10分鐘仍不停止，便須盡快求醫。他提醒，小朋友抽筋並不易發覺，因並不一定四肢抽搐，「有時可能只是眼皮跳動兩下、眼球可能向某方向轉兩下、嘴郁幾下，但同你無乜溝通。」

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染Omicron BA.2致腦炎機會較流感高

他說，他們曾在2至4月分析小童個案，發現若感染BA.2，引致腦炎、腦病風險較高，相對流感高1.8倍，副流感更高4倍多。而與流感相比，進入深切治療部的機會更高約2倍。他續指，新加坡曾有4歲女童因感染新冠病毒而死亡，並出現腦炎等。