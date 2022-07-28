組織推算7200清潔工確診或檢疫仍未獲疾病津貼　涉1400萬元

撰文：江麗盈
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《2022年僱傭（修訂）條例》今年6月17日刊憲並生效，訂明僱員如因遵守隔離令、檢疫令或圍封檢測規定以致活動範圍受限制而缺勤，將被視為病假；而按連續性合約受僱的僱員，理應可獲疾病津貼。有組織今日（28日）舉行發布會，估算修例後仍有7200名清潔工友因確診或檢疫缺勤，惟未獲發疾病津貼，涉款約1400萬元。

該組織提出，政府應加強監督，如食環署應主動調查及處分對確診或檢疫員工扣薪扣假的外判商；勞工處也應增設疾病津貼查詢中心及熱線，專門處理這類勞資糾紛。另外，該組織建議政府為相關修訂增設追溯期，讓更多在修例前曾確診或檢疫的工友可補領疾病津貼，或考慮透過防疫抗疫基金，設立一筆過的特別津貼，讓這班工友補領疾病津貼。

▼7月28日　明愛青少年及社區服務舉行發布會▼

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明愛青少年及社區服務於今年6月至7月訪問221位工友，了解外判清潔工病假及隔離期間疾病津貼發放情況，在221人中，有126人曾確診、5人曾接受隔離、6人曾因圍封強檢未能上班。在曾確診的126人當中，近五成半人未有獲發疾病津貼。而未有獲發疾病津貼的同時，被安排以年假或例假對沖隔離或檢疫日子的受訪者更達近六成半。

調查結果也顯示，逾九成半受訪工友期望可獲補發疾病津貼，逾七成受訪者認為當局修訂的僱傭條例應設追溯期，讓更多在第五波疫情下曾確診或檢疫的工友獲補發疾病津貼。

明愛青少年及社區服務估算僱傭條例修訂後，仍有7200名清潔工友因確診或檢疫缺勤，仍未獲發疾病津貼。（網上直播截圖）

該組織推算，全港約有一半工友曾確診，即使在當局修訂僱傭條例後，仍有7200名清潔工友確診或檢疫但未獲發疾病津貼，涉款達1400萬元，形容情況如「集體欠薪」。

除了不發放疾病津貼，該組織提到，在調查中發現部分工友所屬公司，在處理個案時竟有不同做法，部分確診員工可獲疾病津貼、部分則未獲疾病津貼，造成「同工不同酬」的情況，促僱主要統一做法。

▼清潔工屬抗疫重要一環▼

促政府加強監督　勞工處增設查詢中心及熱線

該組織建議，政府應加強監督，如食環署應主動調查及處分對確診或檢疫員工扣薪扣假的外判商，甚或將他們有否將遵守最新勞工法例列入投標考量因素。而勞工處也應增設疾病津貼查詢中心及熱線，專門處理這類勞資糾紛。

立法會三讀通過《2022年僱傭（修訂）條例草案》。（資料圖片/梁鵬威攝）

倡《2022年僱傭（修訂）條例》增設追溯期

另外，該組織建議政府為相關修訂增設追溯期，讓更多在修例前曾確診或檢疫的工友可補領疾病津貼，或考慮透過防疫抗疫基金，設立一筆過的特別津貼，讓這班工友補領疾病津貼。

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