作曲人陳瑋洛認郊野公園開爐　罰500元　涉阻漁護署人員等押後訊

作曲人陳瑋洛涉嫌在政府下令關閉郊野公園期間，在燒烤地點著煮食爐煮食而被票控，案件今(8日)在觀塘法院再提訊，陳承認控罪，被判罰款5百元。陳另被控阻礙公職人員及刑事恐嚇等4罪名，則繼續毋須答辯，裁判官把案押後至7月21日再提訊，以待控方索取進一步法律意見。



被告陳瑋洛承認於2021年11月25日，在清水灣郊野公園使用煮食爐。

案情指，因郊野公園曾發生山火，故不准市民自攜煮食爐煮食。案發當日早上約9時半，漁護署人員到清水灣公園巡查時，見陳在長凳上燃點煮食爐，並連接電攜式器皿，便向陳發出傳票。陳並無律師代表，他求情時稱感到非常抱歉和後悔，被判罰款500元。

陳另被控於同日，在清水灣郊野公園的風箏區，阻礙漁農自然護理署農林助理員杜慧妍執行公務；及在該郊野公園的燒烤場襲擊女子吳嘉雯，及威脅吳及杜兩人會使其人身遭受損害，意圖導致她們不要求他提供身份證及作出票控。

案件編號：KTCC 3599/2021