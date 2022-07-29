前港姐寇鴻萍蓄意逃稅罪成　判囚9月　寇聞再入獄愕然

前港姐季軍寇鴻萍涉於2009至2017年，8年內11度逃稅，經審訊後被裁定11項蓄意逃稅罪成。案件今（29日）在西九龍法院判刑，寇鴻萍一身藍色西裝應訊，神情冷靜，並聘請了資深大律師清洪代為求情。暫委裁判官曾慶東聽罷陳詞後，判寇鴻萍即時入獄9個月。寇即申請保釋等候上訴，但遭曾官拒絕，寇需即時再度入獄，寇聞結果面露愕然神色。



女被告寇鴻萍，60歲，她是1982年的香港小姐季軍，現從事保險業。控罪指她於2009年至2017年期間，在5次提交的年度報稅表中，聲稱與父親寇賡發同住，另在2010至2012年期間，3次在個別人士及連同的梁寇鴻萍公司損益帳上稱，其辦公室助理支出為每年28.8萬港元；及在2012年，3次在僱主填報的薪酬及退休金報稅表上，稱僱員孫永斌及鍾永慧每年份別獲9.6萬港元薪金。

定罪後已曾被還柙一星期

寇兩周前被裁定罪成後，已曾被還柙，裁判官上周准她保釋外出至今天判刑，其丈夫上周曾向傳媒透露，寇未試過咁淒涼。惟寇申請保釋等候上訴被拒，需要再度入獄。

寇鴻萍今早到庭的情況。（詳看下圖)

寇鴻萍上星期獲准保釋離庭的情況。（詳看下圖)

清洪求情稱可判緩刑

資深大律師清洪求情指，以緩刑方式處理逃稅罪行並非原則上錯誤，且案件歷經延誤屬應判處緩刑的原因之一。清洪續指，被告背景良好，是一個虔誠的基督徒，過去十年向宗教團體捐款約9萬元。丈夫及其女兒均今有到庭支持，指被告為一個好妻子、盡責的母親。

寇稱會簽空白報稅單供職員填寫

裁判官引述背景報告指，被告自言平時會預先簽署空白的報稅單，在職員填妥表格後再交由其確認，惟她不肯定涉案有問題的報稅單有否經過其確認，但承認自己因疏忽大意導致事件發生，明白不能推卸自身的責任，現明白不應將財政事務假手於人，望法庭能判處非拘禁式刑罰。

資深大律師清洪，今為寇鴻萍求情，他過往亦曾代表藝人楊明。(資料圖中)

官認為說法不盡不實

裁判官判刑指，被告犯案歷時8年，擅自挪用孫永斌及鍾永慧的個人資料填寫報稅單。被告在警誡下仍堅稱聘請過孫、鍾2人，更無中生有兩人的工作過程。但被告卻又在背景報告稱是透過女兒聘請及支薪予二人，惟孫稱從不認識其女兒，兩人亦不曾收過任何薪金，裁判官因而被告一直以來的說法均不盡不實。

案情嚴重報稱3名僱員2人虛構

裁判官續指，被告犯案過程、手法嚴重，指其公司報稱有3名僱員，當中竟有兩名僱員為虛構，更嚴重的是被告挪用兩人的個人資料，且至今對於如何獲得該些資料仍未有答案。另被告多次將相關責任推至溝通、女兒及稅務公司身上，裁判官直斥其沒有悔意，雖然她承認有疏忽，惟都已經來得太遲。

裁判官就11項蓄意逃稅罪判被告囚9個月15星期，考慮到被告樂善好施，重犯機會不高，案件延誤對其造成心理壓力，加上被告作為知名人遇額外壓力，且她已償還有關稅務，酌情減刑，終判囚9個月。

寇鴻萍任職保險業，不時會在社交媒體展示她及其家人的生活照。(詳看下圖)

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兩名證人稱從未受聘於寇

法官早前裁決指，控方證人孫永斌及鍾永慧均供稱未有在寇的公司擔任過任何職位，寇雖稱因寫字樓搬遷和事隔多年而沒有二人的受僱紀錄，但裁判官指出寇向局方提交資料時，必知道內容涉及辦公室助理的薪酬支出，認為其說法自相矛盾。

另寇稱對稅務事項不了解，或一時填漏資料或誤信他人，惟裁判官認為以寇的的學歷和人生經歷，不應產生這些誤會，又指她作為專業保險員，無可能對稅務一竅不通，認為她是蓄意逃税。

案件編號：：ESS 18088-18098/2020