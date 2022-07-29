增五確診病人離世　55歲染疫女子疑高處墮下亡　22個月女嬰仍危殆

本港新冠肺炎疫情回升，衞生署衞生防護中心今日（29日）公布，新增4,884宗確診個案。醫院管理局則指，新呈報五宗死亡個案，包括一名懷疑高處墮下的55歲女子，她送抵急症室時已離世，快速檢測發現對新冠病毒呈陽性，個案已轉介死因庭。



醫管局又表示，昨日（28日）公布的22個月大女嬰目前情況仍然危殆，並進一步解釋其入院時間，指女嬰前日（27日）發燒，家人當晚8時半到北南丫普通科診所求診，診所當時已聯絡東區醫院急症室及飛行服務隊，直升機晚上9點半將女嬰送急症室。另外，瑪麗醫院內科病房亦出現感染群組，目前已至少三名病人及四名員工確診。醫管局指有關病房已停收新症及停探訪，並已清潔消毒。



醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏今日公布，現有1411名確診病人留醫，當中21名病人危殆，18名病人嚴重，其中10名危殆病人正在深切治療部留醫。另外，醫管局昨日公布一名22個月大女嬰危殆，女嬰今日情況仍然危殆，東區醫院正密切留意情況，提供合適治療。被問到治療方案上，關指女嬰目前仍須進行檢查，而除了抗病毒藥外，女嬰亦要呼吸機支援，以及使用強心藥：「希望支援器官，再睇下反應。」

至於女嬰送院情況方面，關慧敏指她前日發燒，家人當晚8時半到北南丫普通科診所求診，診所已立即聯絡東區醫院急症室及飛行服務隊，及已即時安排直升機。至晚上9點半直升機到達門診，將女嬰送到東區醫院急症室。

22個月大女嬰現時在東區醫院留醫。（資料圖片）

另外，醫管局呈報多五宗死亡個案，包括四男一女，年齡介乎55歲至88歲，當中一人接種三針疫苗。其中一宗死亡個案涉及88歲男子，他患有肝硬化，亦曾試過中風故須長期臥床。他至7月25日因吐血及肚痛入急症室，入院發現肺片有花，核酸檢測亦確實確診，其後情況惡化至昨日不治。

另一宗個案涉及61歲男子，他本身懷疑患有肺癌，在家發現暈倒，送急症室後已離世，其後快速檢測亦發現確診，個案已轉往死因庭。而一名患有血壓、脂肪高的86歲男子確診新冠肺炎離世，他曾中風，7月20日入院已確診，當時已獲處方口服藥，惟出現吸入性肺炎，情況慢慢惡化其後不治。

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第四宗死亡個案涉及患有肺癌的75歲男子，其癌症擴散手部，確診後接受紓緩治療，肺部情況有改善，但因手部癌症發炎引起多器官衰竭，昨日不治。最後一宗死亡個案為一名懷疑高處墮下的55歲女子，她送抵急症室時已離世，快速檢測發現對新冠病毒呈陽性，個案已轉介死因庭。

關慧敏又公布瑪麗醫院內科出現感染群組，涉及一名於7月24日做手術的85歲男病人，他在術前檢測確診，同病房於7月26日及28日分別再找出兩名70、72歲男病人確診，關指三人目前接受隔離治療，病情穩定。經該院調查發現，同病房四名員工於7月26日亦先後確診，有關病房已停收新症及停探訪，並強調會繼續監測情況，亦會與防護中心保持溝通。

瑪麗醫院內科出現感染群組。（資料圖片）

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