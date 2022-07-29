強制檢測｜66地點上榜　涉保良局石硤尾職業服務中心、嘉亨灣等

新冠病毒疫情反彈，確診個案在多區蔓延。醫務衞生局周四（28日）發出新一份強制檢測公告，再有66地點，其中61幢因有多名住戶染疫而上榜。當中觀塘區上榜大廈數目為各區之冠，包括牛頭角彩德邨彩誠樓、油塘油美苑灝美閣及高怡邨高遠樓，以及藍田安田邨安健樓等。其餘納入公告的大廈有西灣河嘉亨灣6座、深水埗保良局石硤尾職業服務中心、大埔天鑽9座，以及青衣盈翠半島3座等



另外，有五幢大廈因污水樣本檢測呈陽性而被納入強制檢測公告，包括粉嶺華明邨耀明樓及禮明樓、天水圍天瑞一邨瑞勝樓，以及柴灣翠灣邨翠康樓及翠寧樓。公告列明，所有人若在指定時間內曾到訪相關地點，須於周五或六（29日或30日）接受核酸檢測。



▼7月28日強制檢測公告▼



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因應多宗陽性檢測個案，有61個指明地方被納入強制檢測公告。18區中以觀塘區上榜大廈數目最多，包括安達邨孝達樓、翠屏南邨翠桐樓、九龍灣德福花園 T2 座，以及油塘高翔苑高麟閣等。另外，黃大仙亦有六幢大廈上榜，分別為牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍3座、黃大仙上邨詠善樓以及慈雲山慈正邨正和樓等。

新界方面，沙田則新增七幢大廈上榜，包括碩門邨健碩樓、馬鞍山欣安邨欣悅樓、康林苑山林閣，以及大圍顯徑邨顯祐樓等。將軍澳上榜大廈則有彩明苑彩榮閣及寶林邨寶勤樓，而青衣納入公告的大廈則涉及長亨邨亨麗樓、綠悠雅苑 2 座及盈翠半島 3 座等。元朗上榜大廈則包括朗善邨善愛樓、屏欣苑屏愛閣、天水圍天澤邨澤星樓及天盛苑盛賢閣等。

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港島方面，上榜大廈共有六幢，包括西灣河嘉亨灣6座、柴灣佳翠苑顯翠閣、筲箕灣東旭苑東麗閣及愛蝶灣5座等。

另外，因應在粉嶺、柴灣及天水圍採集到檢測呈陽性的污水樣本，有五個指明地方被納入強制檢測公告，包括粉嶺華明邨耀明樓及禮明樓、天水圍天瑞一邨瑞勝樓，以及柴灣翠灣邨翠康樓及翠寧樓。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 （截至7月29日）▼



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當局表示，三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士無需接受強制檢測。至於須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。換言之，快速抗原測試陰性結果不會獲視作為符合強制檢測要求。 另外，政府周五（29日）將於柴灣怡泰街休憩處及青衣長亨邨增設或重開流動採樣站。