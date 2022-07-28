確診大廈｜增2347幢　億元豪宅渣甸臺、帝景園、擎天半島三幢上榜

本港近日疫情回升，各區亦出現確診者。衞生防護中心今日（28日）更新確診大廈名單，過去14日共有10,491幢大廈出現確診者。在18區中，以元朗區疫情最嚴峻，共有986幢大廈出現確診者，其次為沙田有823幢上榜。



至於新增出現確診者的大廈方面，最新於7月27日呈報的大廈有2,347幢。新呈報大廈中包括多個豪宅及中產屋苑，包括半山帝景園5座及騰皇居II、灣仔億元豪宅渣甸臺、太古城九幢大廈、南區碧瑤灣35座、Grand Austin 3A座、天璽月鑽璽，以及擎天半島三幢大廈等。



▼部份確診大廈▼



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根據當局今日更新的確診大廈名單，過去14日累計共有10,491幢大廈出現確診者。18區中以元朗區為重災區，共有986大廈上榜，而沙田則以14日內有823幢大廈出現確診者，在各區中排第二多。東區則是第三多大廈出現確診者，共有785幢。

新增出現確診者的大廈方面，名單中更新至7月27日，共有2,347幢新呈報。在港島，中西區新呈報出現確診者的大廈中包括山景園、泓都2座、奧卑利街已婚警察宿舍、瀚然，以及維港峰等。東區方面，新上榜大廈涉及丹拿花園5座、北角中心大廈、和富中心16座、明園大廈1期A座、香島5座、雲峰大廈A2座，以及嘉亨灣四幢大廈等。

▼7月28日確診大廈名單▼



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南區新增呈報的確診大廈則有南灣御園、深灣軒2及3座、淺水灣道37號2座、陽明山莊12座，以及海怡半島八幢大廈等。灣仔新上榜大廈則包括York Place、比華利山D座、白沙道1-3號、栢園、渣甸臺，以及樂翠台A座等。

九龍方面，黃大仙新上榜大廈有宏景花園3座、東頭邨偉東樓、星河明居A座，以及悅庭軒1座等。油尖旺新呈報大廈則有Grand Austin 3A座、天璽月鑽璽、西九龍紀律部隊宿舍1座、帝柏海灣5座，以及御金‧國峯6座等。深水埗則有The Campton、泓景臺2座、美孚新邨13幢大廈，以及曼克頓山曼坊等。

▼7月25日 機場返港人士等候乘搭專車往檢疫酒店▼



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新界方面，沙田新上榜大廈包括雅濤居1座、雲疊花園2座、新田圍邨康圍樓、新翠邨新學樓、碧霞花園萊茵閣，以及銀湖．天峰5座等。西貢則涉及逸瓏園2座、傲瀧3座、新寶城2座、維景灣畔11座，以及慧安園3座等。

荃灣新上榜大廈則有縉庭山2座、環宇海灣2及5座、豪景花園20座、愉景新城10座，以及梨木樹邨桃樹樓等。元朗新呈報大廈則包括映御1座、俊宏軒1座、朗屏邨雁屏樓、溱柏7座，以及嘉湖山莊11幢大廈等。